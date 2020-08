Sin trabajo,  Mirta Wons contó que la pandemia la dejó sin trabajo y que vive de plata prestada: "¡Me revienta!"

La pandemia de coronavirus y el posterior aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el presidente Alberto Fernández profundizó la crisis económica en distintos sectores y uno de los más afectados es sin duda el medio artístico.

En este contexto, Mirta Wons decidió romper el silencio y dio a conocer la dramática situación que atraviesa en esta cuarentena.

Al igual que gran parte de sus colegas, la actriz se encuentra sin trabajo, se mostró muy preocupada por el rubro y reveló que la parálisis económica que transita la dejó envuelta en deudas: "Me revienta porque te podés reinventar hasta un cierto punto. Cuesta mucho. Tenemos la necesidad de actuar, no es que me gusta la camarita. Necesito actuar, ¡es sangre en las venas!”.

A corazón abierto, confesó que antes de la pandemia su economía ya pendía de un hilo y que la cuarentena terminó por darle la estocada final: "No tengo ahorros y no quiero hablar mucho de eso porque me pongo a llorar. He vivido prestado y esa es la verdad. Tengo que devolver en algún momento. Es la realidad, como le pasa a muchos. Lo que tenía de ahorros, en un mes se fue porque yo venía sin trabajar”.

En diálogo con la revista Pronto, Wons se mostró muy preocupada, aclaró que ya no le queda ni un solo centavo y disparó: "Vivo sola y de veras respeté y respeto la cuarentena. No me junté y me está sonando muy raro esto de no juntarme. Veo a mis amigos por videollamadas. Tratar de hacer proyectos es muy raro".

En ese sentido, aseguró que participó de algunas transmisiones en vivo, pero explicó que no se siente "cómoda con el formato" y advirtió que le resulta muy difícil adaptarse a "la nueva normalidad". Cabe destacar que antes de las medidas que paralizaron la actividad por la pandemia, el mundo actoral ya sufría una merma en su actividad por la falta de inversiones en las ficciones.

Finalmente, la actriz cotó que actualmente participa de un emprendimiento vinculado a la decoración que lleva adelante con una muy amiga suya y concluyó: "Doy gracias todos los días a Dios, primero porque tengo salud, al igual que mi familia y mis amigos. Es muy difícil anímicamente sostenerlo y hay días malos y días buenos".

Cabe recordar que el 2018 no fue el mejor año para Wons: un dolor en una rodilla derivó en una mala decisión de su médico que la obligó a pasar por el quirófano tres veces. Y, meses después, recuperada, la actriz fue parte de Siddartha, en el Teatro Luxor. "Tuve todo un tema con la rodilla bastante complicado, muy complicado. Y después de una tercera operación pasé tres meses con muletas. Fueron tres cirugías, una de ellas fallida. Y después me agarró un médico excelente que trató de arreglar la macana que se había mandado el otro", había contado la actriz el año pasado.