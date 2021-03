Sky Rojo: cinco secretos de la serie de Netflix que tiene a Lali Espósito como protagonista

Tras varios meses de rodaje, el cual tuvo que ponerse en pausa durante un tiempo por la pandemia del coronavirus, este viernes la serie Sky Rojo se estrenó en Netflix, lo que tiene muy emocionados a los fanáticos de Lali Espósito, ya que la actriz encarna a uno de los personajes principales.

Sky rojo se estrenó este viernes en Netflix.

En la ficción la artista aparece acompañada de Miguel Ángel Silvestre, un actor muy querido en España, junto a Verónica Sánchez y Yany Prado.

La historia trata sobre tres prostitutas que deciden huir del prostíbulo donde están cautivas, y que tras irse, son perseguidas por sus captores y tienen que enfrentarse a una serie de complicaciones por las cuales arriesgan su vida.

Cinco secretos de la ficción

Una de las cosas que el creador de la serie, Álex Pina , eligió para sus personajes, tiene que ver con que se trate de tres mujeres de diversas nacionalidades, lo que deriva en que cada una tenga un marcado acento distinto, ya que se trata de una española, una argentina y una cubana.

Además, los 8 capítulos de esta primera temporada duran entre 20 y 22 minutos, una elección especialmente pensada por el creador, ya que el objetivo es que cada episodio lleve adelante una ficción frenética y que el drama esté de comienzo a fin.

"Necesitábamos esa duración para llevar a cabo lo que teníamos en mente: una huida, una carrera por la supervivencia", explicó Pina.

Otra de las características que tiene la ficción es que trabaja con información real, ya que para producirla, recopilaron un gran caudal de historias y reflexiones plasmaas en documentación y en entrevistas con prostitutas y víctimas de explotación sexual.

Las mujeres que fueron explotadas en España contaron lo que vivieron, y esos relatos se van a ver reflejados en la ficción a través de los tres papeles principales.

Según revelaron también los productores de la serie, se trata de su mayor y más elevada apuesta y por ende, los giros sorpresivos de la trama estarán a flore de piel. Por eso mismo, fueron varios los miembros del elenco que pidieron “no spoilear nada” en redes social cuando los fanáticos empiecen a ver los capítulos.

El actor Miguel Ángel Silvestre contó en una de las entrevistas que brindó a los medios, que en una de las escenas tuvo un complicado encuentro con un perro, a tal punto que tuvo que soltarlo por miedo a que lo mordiera.

"En la escena yo me acerco a un perro y me lo llevo mientras hablo, pero claro al acercarte de esa manera sigilosa el animal se piensa que le vas a hacer algo. Yo sabía que esa raza (de agua) era muy nerviosa y pregunté si me podía morder o no, pero el adiestrador no las tenía todas consigo. Me medio hice amigo suyo y cuando empezamos a rodar yo le tenía cogido en brazos y al arrimarle la cara me gruñó. Lo solté, tuvieron que parar y a mí me bailaban hasta los tobillos. Me puse pálido", reveló.