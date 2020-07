Sobredosis, suicidios, pedofilia y abuso sexual: las otras tragedias y delitos del elenco de Glee

Melissa Benoist (Markey) y su violenta relación con Blake Jenner (Ryder)

En 2016, la actriz Melissa Benoist fue la invitada de honor al Tonight Show de Jimmy Fallon. Tenía un ojo hinchado y una extraña expresión de cansancio. Cuando Fallon preguntó sobre lo ocurrido, la actriz sonrío y explicó un extraño incidente: “Mi perro no paraba y me hizo tropezarme, me caí por las escaleras y me choqué contra una maceta y ahí me golpeé el ojo”.

Hubo algunos comentarios en redes sociales sobre lo inverosímil de la versión, pero al final la actriz insistió en que era feliz en su matrimonio con Blake Jenner.

En 2019, Benoist finalmente admitió lo ocurrido en un escalofriante post de Instagram: “Aprendí lo que se siente al ser reducida y abofeteada de forma repetida, golpeada con tanta fuerza que sentía que me faltaba el aire, arrastrada por el pelo por el suelo, golpeada en la cabeza, pellizcada, estrellada contra la pared, asfixiada…”. Aunque no mencionó que se trataba de Jenner, no hubo dudas de quién era el agresor.