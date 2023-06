Sofi Martínez habló del escándalo en el vestuario con el Coco Basile: qué pasó después

La periodista del TV Pública Sofía Martínez, quien se hizo muy popular tras una emocionante entrevista a Lionel Messi durante Qatar 2022, protagonizó algunos momentos llamativos durante la cobertura de vestuarios que realizó en el partido homenaje a Juan Román Riquelme en La Bombonera. Allí, la cronista recibió un reto de Alfio "El Coco" Basile y también el desdén del astro rosarino y capitán argentino en el último mundial.

"No podés estar acá. Andá para allá", fue lo primero que lanzó el ex entrenador de la Selección Argentina cuando la vio ingresar a Martínez al vestuario el último domingo. El cruce del técnico pasó a la historia como un exabrupto de un hombre de otra época con argumentos machistas, aunque en realidad había algunas cosas más detrás del intento fallido de impedir que la reportera haga su trabajo.

"Después hablé con El Coco y él no sabía", reveló la periodista en Perros de la Calle, uno de los programas donde trabaja. La explicación es porque, según contó Sofía, ella ya tenía la autorización y el pedido explícito de la producción del canal de hacerlo.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"No había un solo vestuario para los dos, sino que había dos diferentes, el local para Boca Juniors y el visitante que era para Argentina", describió Martínez. "'Tití' Fernández entró al de Boca, habló con todos los jugadores. Después de un rato a mí me vinieron a buscar y me dijeron 'ya está ok para entrar', porque obviamente se están cambiando. La idea no es entrar en ese momento, sino cuando te dan el ok, especificó.

"Me dan aire, arranco antes en el hall, le hago una nota a Gabriel Milito, y el productor me dice que es ahora. En el medio le hago una pregunta a (José) Pekerman y me apuran porque era el momento de entrar. Cuando voy a entrar, salta "El Coco" Basile", enumeró la periodista.

"Mi primera percepción fue en joda, porque yo no podía creer que me esté diciendo eso en serio. Porque estaba recontra chequeado que tenía que entrar", relató la movilera. "Cuando me di cuenta que me lo decía más en serio, también tuve fe porque teníamos que hacer el vestuario. Entonces chequeé que no haya nadie en bolas y entré", detalló.

La reportera aseguró que "Román sabía lo que iba a pasar", y que esa fue una de las razones de la sorpresa por el rechazo, ya que imposibilitaba una de las partes más seductoras de su trabajo. "Lo lindo de esos partidos es estar en la previa. Ver cuando se saludan, cuando se abrazan, cuando se ponen los botines", afirmó.

Si bien Sofía entendió que lo que le dijo Basile fue "desde la buena intención" y confirmó que entre ambos hablaron y "quedó todo perfecto, todo bien", también reconoció que es una posibilidad de que el entrenador la haya echado por su forma de ver la vida. "Es cierto que en su concepción probablemente tenga otras ideas. Es para respetar. Él siente que una mujer no puede entrar en el vestuario de hombres. Y está bien", planteó Martínez.

Durante la cobertura de vestuarios, no fue lo único incómodo que vivió la periodista. Luego de poder mandarse allí, fue directo a hablar con Diego Placente y Pablo Aimar, que estaban al lado de Messi y Ángel Di María, según se pudo ver mientras la cámara se acercaba. Luego de tener un intercambio breve y humorístico con el ayudante de Lionel Scaloni, cuando la cámara giró para el lado donde estaban los campeones del mundo, ninguno de los dos seguía allí.

Los agudos y siempre abiertos ojos de los fanáticos de las redes sociales no dejaron pasar esta oportunidad y remarcaron la gambeta que le hizo "La Pulga" a esta periodista que tan bien quedó con él cuando lo entrevistó en la previa de la Final contra Francia.

En aquella oportunidad, Sofi finalizó sus preguntas con el ex Barcelona con unas palabras que se viralizaron rápidamente: "Se viene la final del mundo y, si bien todos queremos ganar la Copa, quiero decirte que más allá del resultado hay algo que no te va a sacar nadie: atravesaste a cada uno de los argentinos, de verdad te lo digo, no hay nene que no tenga tu remera, que no sea la original, la trucha o la imaginaria, marcaste la vida de todos y eso para mí es más grande que cualquier Copa del Mundo, eso no te lo va a sacar nadie".

La situación de el astro argentino evitándola alimentó los rumores acerca de un interés afectivo en la relación, aunque no es algo que pueda ser fundamentado bajo ningún punto de vista. Según comentaron usuarios anónimos, la decisión de la ruptura entre el futbolista y la entrevistadora serían los celos que despertaron en Antonela Roccuzzo tras el momento viral que protagonizaron ambos en diciembre pasado.

Lo cierto es que en el entorno de Messi deslizaron que con Sofía "está peleado", aunque no aclararon por qué. El acompañamiento de Di María al esquive de Lio podría significar que puede ser por alguna filtración o esas "traiciones" que tanto gustan repudiar en "La Scaloneta", aunque para los ojos de los anónimos ojos de los usuarios en las redes sociales, siempre será más divertido creer en la razón más chancha posible.