Sofi Morandi en BBN: “Me gusta trabajar donde haya gente piola que no rompa las bolas”

“Es el sueño de mi vida”, dijo Sofía Morandi cuando explicó lo que está haciendo: cantar, bailar y actuar. De chiquita cada vez que asistía al teatro, le preguntaba a la madre “¿Te imaginas a mí acá?” y los años pasaron pero cumplió su cometido. A sus 26 años, está a punto de estrenar una obra en el Teatro Opera en donde no sólo es una de las protagonistas sino que se lleva todas las miradas.

“Heathers” es un musical dirigido por Fernando Dente en el cual participan 20 actores. De ellos, el 90% está debutando arriba de un escenario con tanta magnitud e historia como lo es el Opera. Para la búsqueda, la decisión del director fue sencilla: Sofi Morandi y 19 chicos más. Abrieron la búsqueda, y en un casting en el cual se anotaron más de 6000 personas de Rosario, Córdoba, Mar del Plata y Buenos Aires, quedaron seleccionados los que hoy llevarán a cabo un éxito teatral que ya cuenta con todas las funciones agotadas.

Todas las miradas caerán en ella y es consciente de que así será por ser la única famosa en la puesta en escena y por verla, una vez más, en ese rol que es inusual. Con dos millones de seguidores en Instagram y una de las primeras personas en llevar puesto el término de “influencer”, Morandi advierte que para ella, lo más importante de tener tanta gente que la sigue en sus redes sociales es que también le haga el apoyo por fuera de las mismas y le guste lo que hace, más allá de sus vídeos y posteos referidos al humor.

Si su carrera antes se avocaba 100% a las redes sociales, hoy su vida cambió por completo. Encarando un proyecto con Migue Granados a través de streaming y arriba de un escenario o filmando una película es donde mejor se identifica, aunque intenta no perderle el ritmo a lo que la hizo llegar hasta donde está hoy. “Si tengo que hacer videos forzando una risa, no sirve”, aclaró.

El camino no fue fácil pero ahora, que trabaja hace casi una década, puede decir todo lo que atravesó para llegar: de videos en YouTube a sumar de a 100 mil seguidores en sus redes sociales. De comedias musicales a transformarse en una de las influencers que más apoyo mediático brindó en la cuarentena para entretener a las personas, publicando y haciendo contenido todos los días. Desde consagrarse campeona del Bailando por un sueño hasta filmar una película que se estrenará este año. Para todo ello, “hay que tener disciplina”, dijo.

Se abre una puerta y se abre otra a la vez. En cuanto empiece julio, se subirá el telón y comenzará a sonar la música de fondo. A la par se prenderán las luces y ahí estará ella, con un vestuario color rojo, el pelo mitad suelto y mitad atado y los labios maquillados del mismo color que su vestimenta. Empezará a cantar y una vez más, estará cumpliendo el sueño por el cual luchó y peleó desde que era chiquita.

-¿Cómo te estás preparando para el estreno?

-Estoy muy ansiosa, muy entusiasmada. Esa ansiedad que sentís en el estómago y sé que voy a estar así hasta el sábado. Estoy curada de espanto. Una de las etapas que más disfruto es la de los ensayos y ya está terminando y fue hermosa y ahora queda darlo todo en el escenario y confiar en el trabajo que venimos haciendo hace casi dos meses.

-¿De qué manera definís un día de ensayo?

-Primero lo que se me viene es que soy muy privilegiada porque es como mi oficina. Es ir y encontrarme con toda esta gente demente y bailar, cantar y actuar básicamente, el sueño de mi vida. Eso por un lado. Después, el trabajo físico, las horas de ensayo, comer en viandita y todas esas cosas que son intensas pero hay que cuidarse mucho, hay que tener disciplina... después son momentos. En esta profesión es como que estás tres meses allá arriba y después estás al pedo. Pero es como que en este momento, es como que estamos para esto y tenés que estar muy concentrada con esto y eso me organiza también.

-¿Ya te conocías con los chicos del elenco?

-No, no nos conocíamos. Tuvimos en febrero un taller de entrenamiento como de dos semanas que no hicimos material de la obra pero era como el estilo que Fer (Dente) quería para el musical y esas dos semanas me vinieron bárbaro. Primero, para bajar la ansiedad porque ya quería arrancar los ensayos, y después para conocernos. En dos semanas ya éramos todos muy amigos. Viste que la gente acá no es tímida para nada.

-¿Cómo tomas esa presión de ser la más conocida y probablemente las miradas caigan siempre en vos?

-No sé, es como raro. Me parece loco porque yo trabajo hace ya nueve años y no sé en qué momento sucedió, pero hace 15 salía de los teatros y le decía a mi vieja "Ay… ¿Te imaginas a mí acá?" Y ella me decía "Obvio que te imagino hija" y no sé en qué momento sucedió eso de ser conocida o no. Pero bueno, trabajo siempre, entreno, me intento formar, aprendo mucho e intento seguir perfeccionándome para bancarme eso de decir, bueno, sí, tengo tantos seguidores pero también que vengan y que les guste lo que estoy haciendo arriba del escenario. Como que esa es mi manera de bancarla porque es raro sino, me siento rara en ese lugar. Pero bueno, lo único que puedo hacer yo es encargarme de lo mío y agarrarme del elenco que son un fuego todos y nada, hacer las cosas bien que es para lo que me contratan y me pagan.

-Recién hablabas de que un día estás re arriba otro día no tanto y de hecho vos lo estás hace mucho... ¿Crees que también un poco le debes a tus seguidores de Instagram y no podes perderle la vista a tus vídeos de humor y lo que hacías ahí?

-Sí, lo que me pasa también es que no me sirve cuando yo esfuerzo algo. Como que se me nota incómoda. Prefiero hacer un reel acá, que surja con los chicos en el ensayo y yo cagándome de risa a que decir "tengo que hacer un video en insta y reírme" como que estoy descubriendo eso. Qué tengo ganas de hacer y qué proyectos me llegan. Y eso es como que termina yendo todo de la mano. Ahora arranqué Olga en vivo con Migue Granados y en Instagram se re movieron los números, recibí un montón de mensajes y es como que van de la mano los proyectos con las redes ya. Antes como que separaba más eso. Decía "mis proyectos por un lado y las redes por el otro" y era mucho más trabajo porque era como "¿Qué hago para redes?" Y ahora estoy integrando más lo que hago con las redes.

-¿Cuál es la Sofi que es más Sofi de todas? La del streaming con Olga, la de arriba del escenario, la de los vídeos...

-Soy un poco de todo, me parece. La Sofi de Olga está haciendo algo nuevo y es una Sofi haciendo algo nuevo que nunca hizo. La de acá por ahí no es nuevo pero estoy en modo niña comedia musical disciplinada con rutina y con mis amigos es la Sofi que se toma un vinito y come. Siempre el humor me acompaña para todos lados. Por ejemplo, esa Sofi que tira chistes, soy así. Pero cuando hay que ponerse serio me pongo seria chicos.

-¿En Olga estás aplicando un modo más del humor que estás hablando?

-Claro, sí. Me gusta mucho cuando estoy en un lugar que siento que aprendo del resto y siempre me copó la idea de trabajar con Migue. Cuando me llamó dije: "Re, yendo", porque me parece muy talentoso entonces ahí voy viendo a ver qué tiene Migue para ofrecerme a mí y yo que puedo hacer con lo que me está ofreciendo. Estoy ahí como diciendo "algo voy aprender de este hombre", por supuesto. Y también confiar en que si me llamó por algo será porque a veces te agarran las inseguridades de decir, "ay, que diré" o “qué aportaré”. Y bueno, si algo vio también hacerse cargo y decir algo tengo. Aparte, ¿Qué puede pasar de grave? ¿Me despiden? (Risas) pero bueno, probando.

-¿Te gustaría tener un proyecto propio?

-Todavía tengo muchas ganas de actuar e ir creciendo en ese sentido, si me decís, dirigir algo así de teatro como está haciendo Fer (Dente) ahora, en 10 años me encantaría. Siento que me falta muchísima cancha pero me encantaría. Ahora, por lo menos, seguir actuando en ficción, cine, teatro.

-¿Te gustaría una película?

-Tengo una para este año y me gustaría un poco más. A telenovelas no me cierro, si me gusta el proyecto re, voy viendo...

-¿Cuál es el ambiente que preferís? Teniendo en cuenta en todos los que estuviste y lo diferentes que son...

-Soy bastante... donde haya gente piola que no rompa las bolas. Gente con buena predisposición que labure bien, que se yo... todo el mundo, donde vayas, esté grabando una serie, viniendo al teatro, en el Bailando o donde sea, todo el mundo va a trabajar y quiere hacer las cosas bien entonces mientras haya respeto y buena onda, y se banquen mis chistecitos las 24 horas, voy a estar bien.