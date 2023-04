Sofia Aldrey reapareció tras su escandalosa separación de Fede Bal: su abrupta reacción

Pasaron dos meses y medio de su escandalosa separación de Fede Bal y Sofía Aldrey decidió abandonar el ostracismo que abrazó frente al estallido mediático y se mostró por primera vez en un evento.

Por primera vez ante una cámara, la maquilladora rompió el silencio y remarcó que su historia de casi tres años de relación con Fede Bal ya es "un tema cerrado". "Estoy soltera. Estoy muy bien, con mi familia, con mis amigos. Estoy reencontrándome conmigo, con mi trabajo. Estoy muy bien. Tranquila", le explicó Aldrey a Santiago Riva Roy para Socios del Espectáculo.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Un poco Incómoda con la nota, Sofía reconoció que no se siente cómoda con la exposición mediática, algo que Bal aprendió a manejar desde hace años. "La cámara y el micrófono me ponen nerviosa".

Atento a las palabras de la expareja de Bal, el notero le preguntó si usa aplicaciones de citas para conocer a alguien, y ella fue contundente: "Cuando tenga que aparecer algo, aparecerá. No uso aplicaciones. No me gusta. Las usé hace mucho tiempo, cuando recién salían. Ahora estoy bien. Fue un año difícil. Estoy soltera, trabajando y divirtiéndome".

Ante la repregunta sobre su explosiva separación, Sofía Aldrey finalizó la nota con firmeza: "Para mí ese tema es un tema cerrado. No quiero hablar".

¿Cómo fue la separación de Bal y Aldrey?

Todo comenzó en LAM cuando Yanina Latorre contó que Fede Bal le fue infiel en retiradas veces a su novia de ese momento, Sofía Aldrey y que ella lo descubrió gracias, a nada más y nada menos que, al lavarropas con wifi. Además de encontrarle chats con otras mujeres. Sofía decidió grabar laa conversaciones y entregarle a Yanina Latorre todos los comprometedores mensajes que encontró en el inbox de Instagram de Fede Bal.

“Yo tengo pruebas: lugares, fechas, fotos, chats. Todo. Hay mucha foto hot. Ella vio todo y por eso lo dejó. El tema es la humillación, la nombra mucho. Le miente a las minas, les dijo que había cortado y no. Siempre la hacía quedar mal. A algunas le decía ‘te amo'”, continuó. Pero esto, no sólo dejó una épica historia de separación sino que también recalentó la interna entre las angelitas porque el nombre que apareció fue el de Estefania Berardi.

Esa misma noche, Berardi y Latorre mantuvieron un furioso cruce en vivo en el que la panelista que tuvo la primicia le explicó que ella nunca la había mencionado y que tampoco pensaba mostrar los chats. "En esto te autoincriminaste. Yo la vi a Tauro, ella siempre habló en potencial y no los mostró. Pero vos metiste a los abogados y te autoincriminás, porque la que tenía los chats soy yo y nunca los hubiera mostrado", le espetó en vivo Latorre.