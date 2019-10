Sofía Bonelli: "Caniggia quiere más hijos y me trata como una reina"

La relación de Claudio Paul Caniggia y Sofía Bonelli va sobre ruedas. Ambos conviven bajo el mismo techo desde febrero y están a la espera de que salga el divorcio entre el ex futbolista y Mariana Nannis para pasar por el Registro Civil. Sí, la intención de los tórtolos es formalizar este romance que nació en medio del tenso conflicto entre Mariana y el “Pájaro”.

En diálogo con la revista ¡Hola!, Bonelli contó cómo fue la propuesta de matrimonio “al estilo Caniggia” que el ex delantero de Boca le hizo. "Me invitó a ver la Fórmula Uno a México. '¿Querés que después vayamos a Tulum?', preguntó. Entonces me propuso: 'Estaría bueno hacer algo en la playa, un poco de rocanrol', con esas palabras", contó la modelo.

En ese momento –según contó- Bonelli quiso saber a qué se refería su pareja con "algo de roncanrol" y Caniggia no lo dudó: "¿Te gustaría que nos comprometamos en Tulum? Yo organizo todo", le dijo el ex referente de la Selección Argentina.

Bonelli detalló que el “Pájaro” ya tiene elegido su look para el compromiso, de playa y con sombrero. Incluso, reveló que Caniggia fue al dermatólogo y pasó por la peluquería. "Va a ser una ceremonia maya, un ritual sagrado con música”, contó.

Y agregó: “Voy a llevar una corona de flores, vamos a estar descalzos y no podemos llevar celulares". En esa línea, aclaró que el plan es casarse apenas salga la sentencia de divorcio con Nannis que, según Bonelli, Caniggia presentó hace dos meses.

"Ya me dijo: 'Cuando salga el divorcio, nos casamos legalmente en Buenos Aires o en Henderson'. Queremos hacerlo en Henderson, él siente que le debe algo al pueblo donde creció. Se fue de muy chico y volvió una sola vez, para el entierro de la madre", dijo.

Al final, la joven modelo detalló que nunca pisó el lugar donde nació su pareja y aclaró que Caniggia quiere tener hijos con ella. "Lo más probable es que nos casemos este año. El divorcio no tarda nada, lo que demora es la separación de bienes. Claudio es muy tierno, me trata como a una reina y quiere que tengamos más hijos" concluyó.