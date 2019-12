Sofía Bonelli reveló que perdió un embarazo de Claudio Caniggia: "Fue una situación muy dolorosa y fea"

Hace menos de un mes, un video en el que aparecían Sofía Bonelli y Claudio Caniggia generó un revuelo enorme, porque en él, un amigo íntimo de la pareja confirmaba que el ex futbolista esperaba a su primer hijo junto a su nueva novia. Aunque desde entonces ninguno de los dos habló públicamente del tema, finalmente este jueves la modelo reveló que estuvo embarazada pero que perdió al bebé a los pocos días de haber conocido la noticia.

Además, Sofía explicó que desde hace meses recibe amenazas e insultos constantes de parte de la familia de su novio, y que a pesar de que fue paciente, ya está cansada de que la agredan sin motivo.

"No estoy embarazada, lo perdí. Esto se supo a través de una manera que yo no quería, por un amigo (Gaby Álvarez) en un video. Fue una situación dolorosa, fue feo. Y no era que estaba de dos meses, era de mucho menos, era de días y no quería decir nada”, contó en comunicación telefónica con el programa Los Ángeles de la Mañana.

Según indicó la morocha, la llegada del niño no estaba planeada, e incluso sintió que un bebé era un problema más, ya que las cosas entre ella y la familia de Caniggia no están nada bien. "Lo perdí por un tema de salud. Es algo que quiero dejar ahí. Es un tema mío, emocional. No fue alguien que me hizo algo en particular", aclaró.

Sobre esto, agregó que nunca antes había estado embarazada, ya que siempre suele cuidarse mucho y estar muy pendiente de su salud.

Luego de hablar este tema, la joven se mostró muy conmovida, y denunció que desde abril de este año recibe amenazas constantes de parte de Mariana Nannis, y también de la novia de Alexander Caniggia.

"Estoy viviendo situaciones muy feas, de mucha violencia de parte de varias personas. Esto lo vengo viviendo desde abril, a través de mensajes, amenazas. Puntualmente hay un hecho que viví hace poco cuando volví de México, cuando me cruce a Macarena (novia de Alexander) en el hotel. No era la primera vez que pasaba, porque ella ya tuvo varios episodios de agresiones conmigo, y nunca yo le dije nada, siempre me callé y no hice ninguna denuncia. Pero me cansé. Ya me banqué a la ex de Claudio, pero hay cosas que no las tengo por qué aguantar", dijo enojada.

Del mismo modo, comentó que los hijos de su novio nunca la atacaron, pero que sí es cierto que Claudio tiene muchas discusiones con ellos, porque no aceptan la relación amorosa. "Claudio está muy mal, está decepcionado. A mí me da una impotencia porque estoy ahí con él todos los días. Él estuvo mil veces peleado con ellos, hubo discusiones, pero nunca se le cruzó por la cabeza echarlos. Charlotte está en el hotel con el novio y Alex está con la novia en La Plata porque se quiso ir allá", dijo para desmentir el rumor de que Caniggia le había dicho a sus hijos que se fueran del Hotel Faena tras una violenta pelea.

Hacía el final de conversación, Bonelli reveló que cuando conoció al ex jugador, lo encontró en un mal momento, porque estaba muy deprimido por todo lo que le pasaba. Sin embargo, según explicó, ahora ambos se encuentran mucho mejor. Por eso viajarán a España para pasar las fiestas junto a Axel, el hijo mayor del "Pájaro".