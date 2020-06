Sol, la hija del Polaco y Karina La Princesita, sufre ciberbullying: "Es horrible"

Sol Cwirkaluk, la hija que tienen en común El Polaco y Karina “La Princesita” Tejeda, decidió escribir una emotiva carta sobre sus sentimientos luego de ver un video sobre bullying compartido por su escuela. Fue el cantante de cumbia quien decidió compartir el texto que armó su hija en las redes sociales. “Esto lo escribió́ mi hijita Sol para el colegio y me encantó... “, publicó.

En la carta, Sol explicó que lloró al ver el video que compartió su escuela, advirtiendo que el bullying lo padecen muchas personas y la mayoría “se quedan calladas por miedo”. “Debe ser de verdad frustrante saber que al llegar a la escuela te espera un infierno, porque la mayoría dice que la escuela es tu segunda casa o que te tenés que sentir cómodo", redactó Sol.

Y sumó: "Pero hay gente que lo único que siente al llegar al colegio es pánico, yo sé que si no tuviera la personalidad y el carácter que tengo hubiera sufrido eso. Constantemente sufro ciberbullying y es horrible, por suerte ya no me afectan esos comentarios, pero antes cuando era más vulnerable sobre lo que la gente pensaba de mí la pasaba re mal”.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

En ese sentido, Sol pidió que las autoridades del colegio, como los adultos en general, se hagan responsables de controlar estas situaciones. “Si fuese por mí haría algo para poder parar el bullying en todo el mundo, no sé muy bien lo que se siente, pero solo sé que estas personas están sufriendo y hay que parar con ese sufrimiento, porque nadie se lo merece”, dijo.

Y agregó, llenando de orgullo a sus papás con su emotivo texto: “El título y el video pretenden visualizar/ concientizar sobre lo que siente una víctima de bullying y el que sabe lo que está pasando y no hace nada para detenerlo (ya sea hablar con un mayor/autoridad o con el que está siendo agredido) es parte del problema. Este es mi pensamiento”.

Cabe recordar que en abril de este año, la hija del Polaco y La Princesita reveló que fue víctima del ciberbullying. “No soy perfecta y si no te gusta pues bye, bye”, había publicado junto a un video donde relataba sus sentimientos al sufrir las agresiones de otros usuarios. “Me hiciste llorar. Sos tan especial, mi reina hermosa. Hermoso mensaje de amor propio y aceptación”, le comentó su mamá, quien años atrás había revelado que sufrió un fuerte bullying y discriminación durante su adolescencia.