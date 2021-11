Sol Pérez negó estar embarazada, pero reveló que se casará con su novio: cuándo será la fiesta

¡Que viva el amor! La modelo, vedette y ex presentadora del clima, Sol Pérez, confirmó en las últimas horas que se casará con su novio de hace varios años, Guido Mazzoni, uno de los dueños de la franquicia de gimnasios Bigg, aunque todavía falta; ya que el evento será recién en 2023.

“En el 2023 nos casábamos. Así que le queda”, confirmó la propia Pérez después de un fin de semana e donde los rumores sobre su supuesto embarazo, luego desmentido, estuvieron a la orden del día. "No lo estoy. Vamos a buscar más adelante. Si viene, viene, pero no estoy embarazada. Simplemente me sentía mal. Tenía dolor y me agarró un ataque al hígado impresionante. Solamente eso", aclaró.

“Este año prefiero descansar un poco. Disfrutar de un verano, también, que no pudimos por la pandemia. Donde uno pueda salir, disfrutar, en familia y con amigos. Y el año que viene veré. Uno nunca sabe en televisión, pero nos va muy bien en Nosotros así que seguimos ahí”, dijo sobre su trabajo.

“Estamos muy contentos preparando todo en la nueva casa. Ya está la mudanza lista y estamos allá viviendo”, detalló la panelista de Nosotros a la Mañana respecto a su reciente mudanza. Además, entre risas consideró que su junto a su novio ya tienen que empezar a "preparar el casamiento!”, y al respecto aclaró que le gustaría planificarlo con tiempo y disfrutar de la luna de miel y luego “buscar el bebé". "Si viene, viene, pero no es la idea”, reafirmó.

Hace poco, Pérez y su novio fueron noticia por un broma para un sorteo que hicieron en sus redes sociales. En el corto, la modelo llegó a una supuesta cita en la terraza, donde su novio la esperaba con un juego de anillos de matrimonio. “Hola, mi amor. Me estas cargando”, dijo Sol mientras su novio se arrodillaba frente a ella, pero luego él minimizó la situación y le bajó el tono romántico al momento: “Es el sorteo que te conseguí para todos tus seguidores”, observó entre risas.

“Y cuándo para mí”,le preguntó la ex chica del clima al empresario con quien convive desde hace un tiempo. “Ya veremos. Falta poco”, alcanzó a decir Mazzoni.

Tras su paso por “Masterchef celebrity”, Sol volvió a su trabajo como periodista y panelista en distintos programas de televisión. La rubia se sumó al ciclo “Nosotros a la mañana”, y contó la relación especial y desconocida que tiene con la conductora, Sandra Borghi.

La ex chica del clima confesó que fue la periodista quien la ayudó a concretar su relación amorosa con Mazzoni: “Estoy contenta. A Sandra ya la conocía, fue como cupido entre Guido y yo. Mucho de mi relación con mi novio se la debo a ella. Sandra empezó a entrenar en el gimnasio y yo le decía que él me encantaba, ella iba y me averiguaba qué onda él. Y me decía que Guido me iba a invitar a salir. ¡Una genia! Y ya llevamos 2 años con él”, dijo a “Implacables”, El Trece.