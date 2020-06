Sol Pérez se diferenció de Romina Malaspina: “Yo no muestro las tetas cuando hago una conducción"

Muchos usuarios, comunicadores y, por qué no, algunos medios de comunicación comenzaron a caminar por esta delgada línea que separa a una persona siendo cosificada de otra que se siente libre de mostrar su sexualidad como se le plazca. Esto surgió a partir de que Romina Malaspina lució un top transparente durante la conducción de uno de los noticieros de Canal 26.

A partir de ahí, las críticas no se hicieron esperar, al igual que las propuestas indecorosas a raíz de la vestimenta que usó la ex Gran Hermano y que resaltaba sus curvas, quizás en exceso. Fueron muchos los usuarios que señalaron que las mujeres que están a cargo del noticiero del Canal 26 son todas hegemónicas, estereotipadamente lindas en la televisión.

Y fue así como surgió una pregunta que trasciende la pantalla y nos hace pensar: ¿hay una suerte de cosificación de la mujer en la búsqueda del rating por parte de canal 26? Pero, ¿existe una cosificación cuando al protagonista no se siente utilizada como tal y está cómoda, en medio de esta época de cambios, reclamos por más derechos y evolución?.

Lo cierto es que tal vez existen ciertos límites a la hora de utilizar tal o cual atuendo, sobre todo si se tiene en cuenta el ámbito en el que se utiliza. Y los cientos de cuestionamientos que estaban dirigidos hacia Romina rebotaron, quizás sin merecerlo, hacia sus compañeras de la señal: Sol Pérez y Celeste Muriega, quienes lejos de ocultar sus curvas, las exhiben con orgullo.

Y no tienen por qué esconderlas, pero –tal y como remarcó Sol en su descargo- entiende que hay límites y que usar transparencias en un noticiero no suele ser bien visto por nadie. Este hecho generó un contundente descargo de Sol, quien cargó con furia contra aquellos que critican sus aptitudes por la ropa que viste, en vez de juzgarla por su desempeño periodístico.

Vale destacar que tanto Romina Malaspina como Sol Pérez no estudiaron periodismo o ninguna carrera referida a la comunicación. Sin embargo, la ex Bailando por un sueño ya tiene cierta experiencia a la hora de conductor, que la ex Gran Hermano no tiene por ahora.

Cansada de las críticas que recibe, Sol disparó: “Yo no muestro las tetas cuando hago una conducción. Y estoy muy segura de mi trabajo y no es la primera conducción que hago. No intenten rebajarme”.

Lejos de quedarse callada, les pidió a los internautas que se “informen” antes de opinar, aclaró que no es su primera conducción y sumó: “Yo no hago ninguna conducción en tetas, tengo curvas y no voy a usar una bolsa para que ustedes no se pongan nerviosos”.

Al mismo tiempo se diferenció de Malaspina y aclaró que ella no es la responsable de cómo se vistan o lo que hagan sus compañeras y cerró: “Yo no tengo la culpa de lo que hacen los demás. Dejen de querer llamarme gato por ser mujer y tener tetas y culo. Estudié, me preparé y desde que tengo 18 años trabajo en el medio. Gracias a dios hace tres años me dieron la posibilidad de conducir y es algo que amo”.

En ese sentido, Sol viene luchando contra las críticas y los estereotipos desde que daba el clima por la pantalla de TyC Sports. Lo cierto es que los tiempos cambiaron, el feminismo comenzó a pisar cada vez más fuerte en esta última y ya nada es lo mismo que hace diez años.