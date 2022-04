Soledad Aquino y su dura vida: del hijo que perdió con Tinelli a la anorexia de Candelaria

A pesar de que se separó de Marcelo Tinelli hace ya muchos años, y de que mantiene un perfil bajo, Soledad Aquino el año pasado recibió un trasplante de hígado y se convirtió en noticia por la incasable campaña de oraciones que comenzó su familia cuando parecía que su salud pendía de un hilo.

Por suerte, meses después esta tormenta pasó y entonces Aquino decidió brindar una entrevista en la que habló a corazón abierto de su momento más complejo de salud, de la pérdida de un hijo con Tinelli, de sus hijas, y en especial de los problemas alimenticios que atravesó Candelaria.

“La verdad que estoy muy bien. Comparo cosas que vivía el año pasado y me veo manejando, haciendo gimnasia, y no lo puedo creer. Se me vienen imágenes y situaciones del año pasado, es como que se queda impregnado”, comenzó el reportaje con la periodista Andrea Chiarello, el cual terminará de emitirse este viernes a las 16.30.

Y siguió con voz emocionada, y no es para menos, ya que estuvo al borde de la muerte por su hepatitis C, que reveló tiene desde los 24 años. Luego hizo hincapié en como este proceso le hizo valorar más la vida. “Agradezco todo el tiempo todo, por ejemplo, llueve y me encanta la lluvia. Agarro caminos donde hay calles lindas con muchos árboles, aunque llegue tarde. Valoro todo, como el sol. Te cambia la cabeza”, se sinceró en el programa Mamás Felices.

La pérdida del embarazo con Marcelo Tinelli