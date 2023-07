Soledad reveló qué le dijo a Messi cuando jugó al fútbol con él: "La consigna es que no me la pasen"

“Me lo guardo para toda la vida”, dijo Soledad Pastorutti tras ser consultada sobre el partido que disputó junto a Lionel Messi en lo que fue la despedida de Maxi Rodríguez en el estadio de Newell’s. Los Martín Fierro fueron una noche a puro glamour, brillos, champagne para brindar y un buen rato para celebrar. Pero más allá de lo que significó la ceremonia, hay una realidad y es que siempre hay lugar para hablar del mejor jugador de la historia aun sabiendo que en el contexto del lugar, nada tiene que ver.

Y así también lo vivió la cantante en diálogo con BigBang, porque poco importó en el momento que Messi no tenga nada que ver con la premiación del Martín Fierro 2023. Sin embargo, lo que sí valió la pena fue ver los ojos brillosos y la enorme sonrisa de “La Sole” cuando se refirió al momento único que vivió con el 10 de la Selección Argentina. “Son esas cosas que la música me regala”, argumentó.

Sentada frente al escenario, con un vestido largo color rojo combinado con accesorios plateados, con Karina “La princesita” de un lado y con su marido Jeremías Audoglio del otro, Pastorutti se encontraba nominada por el programa La Voz Argentina en la sección “Mejor big show” y lo ganó. Al momento de ir a recibirlo, fue acompañada por la producción del programa y comentó que se encontraba en un momento de “felicidad total”.

La mesa en la cual se encontraba fue sin dudas una de las que más risas hubo. “Es muy divertida”, contó. Y claro, tenía un poco de cada personaje de la farándula: Lizy Tagliani, Natalia Oreiro, Wanda Nara, Mauro Icardi, Karina, Damián Betular y Germán Martitegui. ¡Como para no reírse! Antes de ir a recibir su trofeo, la oriunda de Arequito se tomó unos minutos para conversar desde su asiento sobre cómo se encontraba en ese momento.

-¿Cómo estás viviendo esta ceremonia del Martín Fierro?

-La verdad que súper bien, me tocó una mesa hermosa, muy divertida, hablando acá con Karina, poniéndonos al día.

-¿Por qué muy divertida? ¿De qué se habla?

-Imaginate, estamos con Lizy Tagliani, con Nati Oreiro, con Wanda, con Karina, con Betular, con Martitegui. La estamos pasando genial.

A pesar de que en ningún momento se le borró la sonrisa, sin dudas que el momento más sincero y en el cual mostró su mayor felicidad fue tras ser consultada sobre su encuentro futbolístico con Messi. El 24 de junio se celebró la despedida del ex delantero de la Lepra, y La Sole fue invitada para cantar el himno antes de que comience la despedida. Aun así, no tenía en claro que luego iba a compartir equipo con el papá de Thiago, Mateo y Ciro con la camiseta de la Selección Argentina. Y es por eso también, que hizo frecuente hincapié que ese sueño se lo agradece eternamente a la música que le abrió las puertas para un montón de posibilidades, pero más que nada, para compartir un campo de juego con el ex Barcelona.

-¿Qué se sintió jugar con Messi en la cancha de Newell’s?

-Espectacular. No me lo esperaba, no sabía que iba a estar, creo que son de esas cosas que la música me regala, que yo no espero y que lo disfruto un montón. Realmente fui una privilegiada.

-Pero jugaste muy bien…

-Mmm… no sé si jugué bien. Yo siempre hago el chiste, que es la verdad, que antes de salir a la cancha miré a todo el banco de suplentes y a los que íbamos a salir a la cancha y les dije “Por favor, la consigna es: no me la pasen”, pero después la pasamos genial.

-Tiraste una pared con Messi y todo…

-¡Todo! Eso me lo guardo para toda la vida, imagínate. Ese video me queda tatuado.