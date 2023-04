Soledad Villamil en BBN: su vuelta al teatro y cómo vivió el Óscar de "El secreto de sus ojos"

Una carrera dedicada a la pantalla grande y al canto, pero que también tiene espacio para regresar al teatro. Así lo entiende Soledad Villamil, quien volverá a subirse a un escenario luego de 17 años y será para ser protagonista de la obra Para mi, para vos, que estrenará el cinco de mayo en el Multitabaris Comafi.

Tras el nacimiento de su segunda hija, la actriz decidió darle prioridad a su carrera como cantante a pesar de que en el mientras tanto también filmaba algunas películas. En el medio, se encontró con que El secreto de sus ojos fue un éxito que trascendió las fronteras y que incluso permitió que la Argentina sumara otro Óscar. Todavía recuerda esa época como uno de los mejores momentos en su vida.

La actriz dialogó con BigBang sobre cómo está viviendo este momento en el que dejó las giras, sus shows propios y todos sus discos para ponerse nuevamente en personaje en una obra de teatro en la que tendrá celos, amor, traición, locura y deseo que se desatarán en un absurdo fin de semana de convivencia en el que tres hermanos, ella será una, tendrán que encontrar la manera de resolver sus diferencias para no terminar perdiéndolo todo. Boy Olmi y Laura Oliva completan el elenco.

-¿Cómo te preparas para regresar al teatro después de 17 años?

-No había sacado la cuenta y de repente ahora me cae la ficha y digo: 'Wow, pasó un montón de tiempo'. Estoy re contenta, entusiasmada con el personaje, con la obra, con mis compañeros... estoy como ilusionada. Es una comedia que es muy divertida, que nos divertimos mucho haciéndola, por lo cual va a ser divertida para el que la vea también.

-¿De qué manera describís a tu personaje?

-Mi personaje se llama "Masha". Es una actriz famosa, muy identificada con su rol de actriz, con la fama, con que la aplaudan, con que la reconozcan y de repente está en un momento de la vida en el que ya no se siente tan joven, pero tiene un novio 20 años más joven e intenta cuidarlo y entra en una crisis obviamente, producto del encuentro de sus hermanos. Es un encuentro entre tres hermanos que desata toda la tormenta familiar.

-¿Con qué se va a encontrar la gente cuando vaya a ver la obra?

-Con una comedia muy divertida, muy graciosa, por momentos absurda, pero también con una relación familiar en donde los vínculos están muy atormentados y donde los personajes se dicen cosas tremendas pero en clave de humor.

-Cuando te llegó la propuesta de volver al teatro, ¿lo pensaste un poco o fue un sí inmediato?

-Me llegó la obra a través de Tomás Rottemberg, que es el productor, me pasó el texto y me encantó. Me divertí muchísimo leyendo y dije: 'Quiero estar ahí'.

-Es mi deber correrte de este tema y consultarte sobre la película el "Secreto de sus ojos"... ¿Qué significó para vos y cómo seguís viviendo con ello?

-Es una película que amo, que realmente me trajo enormes alegrías y reconocimientos. Es una película que particularmente tiene algo que la gente la sigue viendo, me la sigue comentando. La otra vez me pasó que estuve filmando en Montevideo y me paró un señor y me empezó a decir textos de la película, escenas de memoria. 'Porque vos decías tal cosa y cuando hacés lo otro', me decía. Y realmente yo me preguntaba, cómo es esto, realmente es muy loco lo que pasa porque no es un comentario de, 'Ay qué buena película, me gustó'; es otra cosa. Realmente entra en el corazón de la gente y estoy muy orgullosa de ser parte.

-¿Cómo viviste el haber ganado un Óscar?

-Fue algo muy fuerte porque fue algo que filmando en Argentina, uno no piensa en que la película puede ganar un Óscar. Como que pensás en que ojalá le vaya bien, que le guste a la gente, que tenga un reconocimiento, pero la verdad que lo del Óscar fue algo que salió completamente de cualquier cosa que se pudiera pensar y me parece que fue algo muy positivo como lo que pasó ahora con 1985 y en general con los recorridos que hacen las películas argentinas en el exterior es que dan cuenta de lo bueno que es el cine argentino, del interés que genera y tenemos que estar muy orgulloso y apoyarlo mucho.

-¿Te gustaría volver a actuar en una película o preferís el proyecto de teatro?

-Me gustaría hacer películas, voy hacer películas y también más obras de teatro.