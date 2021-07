¿Sólo amigos? Tini Stoessel contó la verdad sobre su relación con Sebastián Yatra

A pesar de que los rumores de reconciliación entre Tini Stoessel y Sebastián Yatra, la cantante aseguró que no está de nuevo en pareja con su colega colombiano.

"Me gusta tener una buena relación con alguien que significó tanto para mí. Todas las personas que pasaron por mi vida me enseñaron algo y se lo voy a agradecer siempre", expresó sobre su ex en diálogo con la revista Hola!

En mayo del año pasado, Tini y Sebastián no pudieron sostener su relación a distancia en cuarentena y se separaron. En aquel entonces ella estaba en Buenos Aires y él en Medellín, Colombia.

Semanas atrás, poco a poco sus fans comenzaron a notar coincidencias en las fotos que ambos compartían en sus respectivas cuentas de Instagram.

Consultado al respecto, Ricardo Montaner, amigo de la pareja, lanzó un "volvieron" en Twitter, aunque luego aseguró que en realidad se refería a que sus hijos Mau y Ricky habían vuelto a trabajar junto a Yatra.

Días después, Tini, Yatra, Mau y Ricky Montaner, Duki, Stefi Roitman, Oriana Sabatini y Paulo Dybala, entre otras figuras, asistieron a una fiesta en Miami.

En varios de los muchos videos compartidos por los asistentes a la fiesta en redes sociales, se pudo ver muy cerca a la argentina y el colombiano, algo que fue rastreado y compartido por Vicky "Juariu" Braier, panelista de Bendita TV. Mientras tanto, también notó a través de coincidencias y los detalles, que ambos claramente estaban compartiendo el mismo hotel.

Tini y Yatra se conocieron en 2018 cuando lanzaron juntos la canción Quiero volver. En aquel entonces, la cantante estaba de novia con el español Pepe Barroso Silva.

En junio de 2019, mientras tanto, Tini "blanqueó" su relación con Yatra, que se rompió casi un año después. "Queríamos contarles que con Sebastián decidimos terminar la relación. Vivimos momentos hermosos pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina. Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos y siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón. Gracias por darnos tanto cariño”, compartió por aquel entonces en sus redes sociales.