¿Solo y arrepentido? Leo Alturria habló sobre el nuevo noviazgo de Lizy Tagliani: "Yo siempre la extraño"

A meses de su separación de Leo Alturria, el presente de Lizy Tagliani es totalmente distinto. La semana pasada, la conductora estuvo acompañada por su nuevo novio mendocino, Sebastian Nebot, en los premios Martin Fierro y toda la fiesta habló de ellos. Si bien blanquearon su noviazgo hace muy poco tiempo, las cosas entre ellos marchan muy bien hasta el punto de que Lizy se animó a hablar sobre casamiento.

De hecho, la actriz comentó que ya están pensando en intentar la convivencia, en el nuevo departamento al que se mudó en Belgrano, y consultada sobre si tiene ganas de pasar por el altar con Nebot, resaltó: "Si bien no es muy común que diga esto, es real que tengo ganas de casarme. En la fiesta veía a toda la gente ahí e imaginaba que eran mis invitados, flasheé que era mi casamiento. Me sentí la novia de la noche".

Pero mientras se muestra públicamente de la mano y a los besos con el político mendocino de 33 años, Alturria volvió a aparecer en escena y fue lapidario al opinar sobre la nueva relación de la conductora. "Nunca le hice un planteo. Nunca le cuestioné que se haya puesto de novia, ni que fuera tan de golpe. Porque un poco me sorprendió que se enamorara tan rápido de otro chico. Pero si a ella le hace bien eso, me parece perfecto. Yo la quiero ver feliz”, dijo.

Las cosas no habían terminado bien entre la conductora y Alturria. Días después de anunciar su separación, el mediático instaló la versión de que Lizy lo había traicionado. Todo se complicó aún más cuando trascendió que el empleado contable comenzó una relación con Antonella, de 30 años, oriunda de Luján y que trabaja en una farmacia.

Esa noticia le cayó feo a Lizy, quien al enterarse de la nueva aventura amorosa de su ex, se quebró durante una entrevista y decidió abandonarla. Tras huir del cronista de América, Lizy eligió hacer público un mensaje de audio, en el que afirmó: “Me cayó como una patada, como una puñalada en el medio del corazón, porque yo lo amo profundamente a Leo. Lo amo con toda el alma, yo me siento parte de su familia y amo a su familia”.

En este contexto, el mediático dialogó con canal Trece y se aventuró a vaticinar que la relación entre Lizy y Nebot no llegará a buen puerto. "No sé cómo va a ser con la convivencia, porque creo que el chico es de Mendoza. Ella vive acá (Buenos Aires) y tiene su trabajo acá. No creo en los amores a la distancia. Yo siempre la extraño. Fueron dos años de noviazgo. La pasamos re bien. Uno no se olvida de una persona así nomás", sostuvo.

Finalmente, remarcó que no se arrepiente de haberse separado de la conductora. "Era una relación que no iba a avanzar", sentenció. Lizy y Nebot se conocen desde 2016 y el 18 de abril, la conductora lo acompañó hasta Aeroparque donde fue interceptada por las cámaras de televisión. “Estamos bien, hay que cuidar a Lizy. Lo importante es que ella esté feliz y estemos bien. Pasamos una semana muy linda", había contado el mendocino.

Desde entonces, no se separaron nunca más. De acuerdo con el productor de espectáculos y empresario Gabriel Canci, quien mantuvo una relación con Nebot durante un tiempo, Lizy y Seba se conocieron hace unos años en el boliche Miró, de Susana del Moro: "Susana la trajo a Lizy y ahí se conoció con Sebastián, que era relaciones públicas del boliche. Se conocieron y pegaron onda. Cuando hago la Vendimia para Todos del 2019, ahí la llevo a Lizy y se vuelven a encontrar".

Y agregó: "Hubo charlas, hubo conexión, muy buena energía, buena onda, pero tengo entendido que no pasó nada en ese momento. A Lizy siempre le gustó Sebastián. Lo más gracioso fue cuando Lizy se enteró de que había sido pareja mía". También dijo sobe las actividades del joven: "Seba tenía un comedor de ancianos. Sé que es miembro de la comisión directiva de una de las sucursales del Banco Credicoop. Y tengo entendido que estuvo en las últimas elecciones, postulado para concejal del departamento de Guaymallén".

En octubre de 2019, Tagliani presentaba a Alturria como su novio en el programa de Susana Giménez. Al día siguiente, ante las furiosas críticas que recibió su pareja en las redes sociales, la humorista había decidido cortar por lo sano y anunciaba que la relación había llegado a su fin. Pero tan solo horas después, se los vio a ambos, muy acaramelados, en la gala de Cabaret, y no dudó en confirmar que se habían dado una nueva oportunidad.

Pero si bien Alturria había sido presentado en los medios como “rugbier” -pasión que disfrutaba como amateur en un torneo universitario- y empleado contable, la situación laboral del ahora ex mediática era otra y él mismo había decidido aclararlo en una entrevista: es encargado de un inmueble de 15 pisos ubicado en el barrio de Palermo. "Lizy había dicho que yo era empleado contable en una empresa porque creía que era el administrador del edificio, pero soy el portero", comentó.

Desde el inicio de su relación con la conductora de Telefe, a Alturria lo acusaron de “mediático y busca fama”. “Él va a un montón de programas a jugar, de ahí lo conozco, tiene su trabajo, es deportista y además le gusta ir a programas a divertirse. Vino acá a jugar, le escribí por Instagram y nos juntamos a ver un partido de fútbol. Primero fue cariño, aprendí a quererlo y a amarlo y formamos esto”, dijo Lizy por aquel entonces para defenderlo.

Luego de acusar a Lizy de serle infiel, Alturria contó que fue él quien "la dejó", ganándose la reprobación y la bronca de los fans de la conductora. Con el paso de los meses, la conductora apostó por Sebastián Nebot, quien dejó su "cepillo de dientes" en la casa de Lizy y muchos afirman que la pareja ya estaría conviviendo. "Sebastián es un gran compañero, gracias por escucharme, comprenderme y, sobre todo, por estar a mi lado”, sostuvo Lizy en una de sus últimas publicaciones.