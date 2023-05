"¡Somos amigos!": Javier Milei quiere que El Dipy sea su candidato a intendente en La Matanza

En noviembre del 2021, motivado por la bronca generalizada que provocó el crimen de Roberto Sabo, el kiosquero de 48 años asesinado por una pareja de delincuentes de al menos tres disparos a quemarropa en su comercio de Ramos Mejía, David Adrián Martínez, mejor conocido como El Dipy, arremetía contra el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, denunciaba un supuesto apriete luego de repudiarlo en las redes sociales y se ofrecía como candidato de "cualquier partido" en La Matanza. Hoy, más de un año después de su ataque de furia, la oferta llegó a su puerta: Javier Milei confirmó que pretende que el cantante de cumbia sea el candidato a intendente de su espacio en La Matanza.

Según explicó el líder de Libertad Avanza, las negociaciones con El Dipy ya están "muy avanzadas", reveló que el músico inició un proceso de formación “fenomenal” y destacó que sólo falta "ponerle el moño” para que sea un hecho. “Soy amigo del Dipy. Tenemos una fuerte interacción en términos de lectura y estamos muy avanzados en las negociaciones. Creemos que sería un gran intendente para La Matanza”, afirmó el precandidato presidencial en A dos Voces.

Por esta razón, el dirigente señaló que que el artista de 45 años trabaja intensamente para capacitarse. “Hay grandes chances porque es un gran ser humano, somos amigos y está haciendo un proceso de crecimiento en cuanto a formación fenomenal... Creemos que puede dar un batacazo en un bastión peronista y poner en jaque a la provincia y al kirchnerismo”, especuló.

Años atrás, molesto poel asesinato del comerciante, el cantante de cumbia se había ofrecido como candidato de "cualquier partido político" en su afán de desplazar a Espinoza del poder. "Mi familia no está muy de acuerdo con que haga esto, pero ya está, no aguanto más. Estoy podrido de que me amenacen, podrido de que aprieten a mi viejo cuando va a cobrar la jubilación, podrido que por pensar distinto pasen estas cosas en La Matanza”, había denunciado a través de las redes sociales.

El ex Bailando por un sueño había usado su cuenta de Instagram para ponerse a disposición del partido político que lo considere una pieza fundamental y lo "necesite para sacar a estos chorros”. "¿Qué se pensaban, que tengo miedo? ¿Pensás que me van a callar? ¿Cómo me van a callar si nací gritando? Plata y miedo nunca tuve”, había dicho, indignado, tras el brutal asesinato del kiosquero de Ramos Mejía.

Cabe recordar que El Dipy había cobrado gran popularidad gracias a sus palabras destiladas de odio contra la función pública. Desde su cuenta de Twitter e Instagram, fue despiadado con los representantes del Gobierno Nacional. Además de atacar a otros militantes con insultos, tal y como ocurrió en aquella ocasión. “Ya mismo hay que sacar a p@tadas en el 0rt0 a espinoza de la matanza. Fin”, sostuvo en su cuenta de Twitter.

Fue tal la repercusión que tuvieron sus mensajes que, al parecer, recibió mensajes intimidatorios por privado, provenientes de gente de Espinoza. O al menos, eso denunció. Aunque evitó hacer públicos dichos mensajes. "La Matanza no avanzó nunca. Hoy fue el kiosquero. A 20 metros de ese lugar, mientras hacían una nota, estaban choreando. La gente no tiene agua potable, se inunda, no tiene laburo, no come, vive en la miseria”, insistió.

Y finalizó: “Cualquier partido que me necesite para sacar al peronismo de mi partido, La Matanza, ahí voy a estar. Gratis, sin cobrar ni un peso, porque lo hago por mi pueblo y por mi patria. No lo hago para llenarme los bolsillos”. En julio del 2021, el propio Dipy había anticipado que “por ahora” no estaba listo para introducirse en la carrera electoral, por no sentirse convencido por nadie

Durante los primeros meses del 2021, se presentó como un fuerte opositor e incluso, su nombre circuló durante el cierre de listas, como candidato a concejal en La Matanza por el espacio que encabezaba el radical Facundo Manes. El hecho de que se bajara como candidato causó sorpresa, ya que el artista se había mostrado cerca del ex presidente Mauricio Macri, con quien incluso se reunió, en junio del año anterior y había intercambiado mensajes con Patricia Bullrich.

Había sido a principios de julio cuando el presidente interino del PRO, Federico Angelini, confirmó el ofrecimiento formal de candidatura al cantante de cumbia por el distrito bonaerense de La Matanza. La decisión iba en línea con el pensamiento de Macri, que ya había adelantado que quería como candidatos para estas elecciones 2021 a figuras mediáticas que no estuvieran involucradas en el mundo de la política partidaria.