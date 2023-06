“Somos amigos”: Julieta Poggio habló de su relación con Marcos y desmintió a Yanina Latorre

“Les da miedo que los vean. Lo van a desmentir y ya lo sé, pero lo tenía que contar. ¡Me encanta esta pareja!”. La frase es de Yanina Latorre y de esa forma confirmó el noviazgo entre Julieta Poggio y Marcos Ginocchio, la finalista y el ganador de Gran Hermano. Lo cierto es que por ahora no hay ninguna prueba y la bailarina negó cualquier tipo de relación con su supuesto amigo.

Claro que nada es fácil en la vida sentimental de Poggio por estos días. Es que la joven se separó de su novio Lucca Bardelli y ahora se encuentra abocada a la realización de algunos deseos profesionales. Sobre todo en lo que se refiere a la actuación tanto en teatro como televisión. Mientras tanto, él hizo base en Salta y viaja por el interior y hacia Uruguay para realizar presencias en boliches.

La teoría de Latorre es que ambos se suelen encontrar en el departamento de un productor de Gran Hermano, ubicado en Buenos Aires, y habrían tenido varios encuentros sexuales en ese espacio. Incluso antes de que Julieta dejara a su novio. Pero, enojada, Poggio salió al cruce de esas palabras: “Me da risa que ya se dijo tanto que nadie cree”.

Y continuó:“¿Qué productor? No es así. No es así. Ya sé que dijo que lo voy a desmentir, pero lo voy a desmentir. También estoy pasando por un momento difícil de la relación. Entonces, es feo que digan cosas que no son”. Entonces, serie continuó con sus palabras: “Aunque los dos estemos solteros, no tiene que ser real o pasar algo. No por eso tiene que ser real. La verdad, la verdad, la verdad, es que somos amigos. Igual que lo soy con Nacho (Castañares, también ex Gran Hermano). Y siempre fue así”.

Y finalizó: “Me parece lindo, eso ya lo dije. Me parece lindo, pero somos amigos. Siempre fue mi amigo, durante cinco meses fue mi amigo”. Y sobre el final de la relación con Lucca y un probable inicio de otra relación, Julieta explicó: “Estoy muy concentrada en mí, en la carrera, en las cosas que tengo que hacer. Estoy mejor sentimentalmente, abierta a lo que tenga que venir, al universo”.

Hace unas horas, Julieta también estuvo en el centro de la tormenta mediática luego de que se instalara el fuerte rumor de que Pato Destefani, su madre, hubiera sido apuntada como la tercera en discordia y la razón por la que su hija se separó de Lucca Bardelli. Algo que, claro está, la propia ex Gran Hermano no tardó en desmentir y calificarlo de "horrible".

"Me da nauseas", confesó ante la versión la ex hermanita en el streaming Fuera de Joda, que conduce su compañero Nacho Castañares. "Fue muy feo para mí, para mi familia este rumor horrible que no puedo ni reproducir porque me da náuseas, me angustia y me pone mal. Pueden meterse conmigo, pero que se metan con mi familia me duele porque no tienen nada que ver. Es feísimo para mi familia y para mi mamá leer la cantidad de cosas que tuvo que leer hoy", reconoció la actriz, enojadísima ante el crecimiento del rumor en Twitter.