¿Son amigas otra vez? Zaira Nara confirmó que se separó de Polito Pieres, el ex de Paula Chaves

A comienzos de enero, luego de muchos meses de rumores de romance, y tras su alejamiento de Paula Chaves, Zaira Nara confirmaba que estaba saliendo con el polista Polito Pieres. En ese momento, al ser consultada sobre su relación con Pieres, quien supo ser pareja de Chaves entre 2008 y 2010, la hermana de Wanda afirmaba: "En marzo te cuento", dejando entre ver que podría tratarse de un simple amor de verano o simplemente oficializarían de alguna manera en especial el noviazgo.

Bueno, resulta que fue lo primero. Y es que a cuatro meses de sus fotos con el polista en Punta del Este, la modelo y conductora habló de su presente sentimental y aseguró estar soltera. "Estoy sola y muy tranquila", le dijo Zaira al notero de Intrusos, Rafa Juli, cuando le preguntó por su romance, generando gran sorpresa entre los presentes.

Cabe destacar que durante su estadía en Uruguay, se los había visto a ambos disfrutar de la playa y del mar junto a todos sus allegados. Por esta razón, el notero de América TV le preguntó: "¿Cuándo se viene el blanqueo? ¿Cuándo vas a venir a una fiesta como esta del bracete de tu novio?". Pero Zaira sorprendió al responder: "Nunca fui acompañada a las fiestas. Este es mi ambiente y vengo con mis amigas, con mis compañeros de trabajo".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Y siguió: "Ya somos bastantes. No soy de mezclar. Además, no tengo nada que blanquear. Estoy muy tranquila". Rápido de reflejos, el cronista no lo dudó y le preguntó si estaba soltera, a lo que la menor de las hermanas Nara le contestó: "Estoy sola. Estoy muy tranquila. No estoy a la espera de ninguna invitación a nada. Estoy en un momento de mi vida de disfrutar del estar acá. Siempre fui muy de proyectar, de armar, de organizar. Soy muy ordenada. Ahora quiero disfrutar el momento".

Recordemos también que en enero cuando a Zaira se le consulto acerca de su vínculo con Paula y con María del Cerro, con quienes compartía un tridente amistoso desde hace muchos años, y quienes la acompañaron más que nadie durante su separación con Jakob Von Plessen, ella respondió: “Con Mery compartí la misma mesa y está todo más que bien. Me parece que no hay un problema ahí”, afirmando y dando a entender que entonces con Chaves sí había un problema.

En el instante en el que el notero de Socios del espectáculo le nombró nuevamente a quien hizo temporada con Pedro Alfonso en Carlos Paz, Zaira confirmó que por su parte no existía un problema, y que creía que su amistad y su vínculo con su hija era más fuerte que cualquier inquietud o situación incómoda que presenta la vida. “Soy la madrina de Filipa. Debería ir a Carlos Paz a visitarlos. Tal vez me hago un hueco después de esta temporada acá”.

De la misma manera que lo hizo Paula, quien había relatado que para ella todo se iba a acomodar y que no tenía interés de que se perdiera el vínculo entre ambas. Por eso, Zaira cerró: “Claramente cuando hay una amistad tan profunda, me parece que hay cosas que están en un segundo plano”. ¿Volverán a ser amigas ahora que Zaira ya no mantiene un affaire con Polito Pieres?