Son argentinos y la rompen con su banda tributo a Queen en Mallorca: "Del aplauso a la risa, hay un solo paso"

Este 2021 se cumplieron 30 años sin Freddie Mercury, el artista -con todas las letras y en mayúscula- británico que supo conquistar el mundo entero con su voz, estilo y, claro está, música. Fue el 24 de noviembre de 1991, pocas horas después de revelar públicamente que padecía Sida -un secreto a voces por aquel entonces-, el día que el cantante de Queen dejaba este mundo a los 45 años en su casa de Londres.

Era y será la cara visible de Queen. El ícono. La leyenda. Aquel que muchos decidieron imitar para rendirle tributo. Fue a partir de ese deseo que hace 16 años nació la banda Queendom, formada por un grupo de entusiastas argentinos que vivía en Palma de Mallorca, España. "Hay que tener mucho cuidado a la hora de imitar a Freddie porque el cielo y el infierno están solamente a un paso", sostiene su vocalista Diego Dil en diálogo con BigBang.

Según le contó a este sitio, corría el año 2011 cuando un grupo de amigos oriundos de Argentina, entre ellos el baterista Marcelo Palmeri, le propuso a la productora hacer un tributo a Queen. "En 2005 me llamó y me propuso ser el cantante, luego que el anterior vocalista se fuera de la banda. Yo en esa época hacia popurrí de Queen en bares de Buenos Aires, pero le dije que no porque no había una seguridad de dinero y no tenía seguridad en el proyecto", cuenta Dil entre risas.

Pero el grupo le iba a dar otra posibilidad cuatro años después: "Pasó el tiempo y en el 2009 me vuelven a llamar con una propuesta seria. ¡No lo dudé! me fui solo a Mallorca y así comenzó. Fue una aventura, imagínate estar en Mallorca haciendo el tributo de esta inmensa banda inglesa para ingleses. ¡Mucha responsabilidad! porque una cosa es hacerlo acá en Argentina, donde la gente no sabe mucho inglés, y otra ante ingleses que ven a su ídolo siendo personificado".

De acuerdo a su relato, Palma de Mallorca es el lugar más visitado por los ingleses durante las vacaciones. De esta manera, Diego Dil (Cantante), Marcelo Palmeri (Baterista), Emiliano Foglia (Guitarrista) y Federico Bollo (Bajista) se impulsaron por la pasión por el grupo de rock británico Queen e hicieron un tributo de la banda con su propio grupo al que bautizaron como Queendon.

En ese sentido, Dil le explicó a este sitio que el grupo trata de simular a la perfección al conjunto musical británico que marcó a una generación. No solo teniendo en cuenta el tema vocal o el estilo musical de la banda, sino también su estética y la manera con la que Freddie recorría el escenario. "A Mercury lo tuve que estudiar en lo vocal, en su forma de moverse, sus actitudes, gestos y el vestuario que es fundamental", resalta el vocalista del grupo.

Tras un período de tiempo considerable en el viejo continente, los integrantes del grupo decidieron regresar a la Argentina para probar suerte. De hecho se instalaron en el país en 2011 y desde entonces se han presentado en innumerables escenarios con el estilo singular de la banda inglesa, emulando a la perfección el detalle musical, la estética y la perfección vocal de Queen. El próximo show será este mismo sábado, a las 21, en el Teatro Premier, en la Ciudad de Buenos Aires.

La entrevista completa a Diego Dil de Queendom

¿Cuál fue el primer contacto que tuvieron con Queen?

-Yo conocí a Queen porque me gustó siempre la música inglesa. Desde muy chico me llamaban mas las canciones en inglés que en castellano y en mi opinión no hay tantas bandas buenas a nivel nacional como en el ámbito anglosajón. Conocí a Queen en el medio de conocer a Genesis, a Phil Collins, Michael Jackson, Elton John, etc. En ese estilo de música, conocí a Queen y me partió la cabeza.

Me atrajo la típica canción que escuchas por primera vez en la radio. En sus comienzos tenían un estilo rockero que me encantaba y cada cosa que hacían me fascinaba. Las canciones como Love of my life o Bohemian Rhapsody me cautivaron. Lo primero que escuchabas era el hit y cuando te comprabas el disco, te terminabas enamorando de todo el álbum entero. Esa era la amgia de Queen. Hay canciones que nosotros hacemos y son rarezas para muchos, no son hits-

¿Les llevó trabajo poder perfeccionar la voz y el estilo de Freddie?

- Yo empecé con este tributo a Freddie mucho antes de ingresar a la banda. El baterista actual estaba viviendo en Mallorca y la isla es el lugar de vacaciones preferido de ingleses y alemanes, al menos en gran parte. La productora o él le propuso hacer un tributo a Queen y en 2005 me llama para proponerme ser parte del grupo. Yo en esa época hacia un popurrí de Queen en bares, pero le dije que no porque no había una seguridad de dinero y no tenía seguridad en el proyecto.

Pasó el tiempo y en el 2009 me vuelven a llamar con una propuesta seria. ¡Y no lo dudé! me fui solo y así comenzó. Fue una aventura, imagínate, estar en Mallorca haciendo el tributo de la música de la legendaria banda inglesa para ingleses. Fue mucha responsabilidad porque una cosa es hacerlo acá en Argentina, donde la gente no está tan familiarizada con el idioma, y otra ante ingleses que ven al ídolo de toda la vida personificando en vos.

Es como que venga un inglés, vaya a Córdoba e intente hacerle un tributo a la La Mona Jiménez o al Potro Rodrigo. ¡Va a tener la vara muy alta! A partir de ahí, empecé a desarrollar el personaje de Freddie. Tuve que estudiarlo en lo vocal, en su forma de moverse, actitudes, gestos y el vestuario que es fundamental. Si imitas a un personaje tan conocido y no lo haces bien, pasas a hacer el ridículo en un abrir y cerrar de ojos.

¿Por qué dividen el show en dos partes?

- Nuestro show está dividido en dos partes o actos. Es decir, está basado en dos importantes épocas de Queen. La primera representa la gira más larga que hizo Queen, entre principios de 1980 y finales de 1981, bajo el título The game tour, la cual abarcó desde Latinoamérica, incluyendo Argentina, hasta Japón. La segunda parte del show es un resumen de los dos shows que Queen realizó en 1986 en el mítico estadio de Wembley.

Es decir, son dos épocas las que representamos en el teatro. La idea surgió porque el show era extenso y si bien no te dejaba con sabor a poco, es largo. Por eso decidimos hacerlo en dos partes temáticas a nivel época. Además, las canciones dividen al público. La idea del show es que te vayas impregnado de Queen. Que te compres una remera de Queen porque quedaste "re copado".

Nosotros somos una banda que humildemente intenta hacer lo que hacían estos monstruos. Solo tratamos de mantenerlos vivos a nuestra manera. Mucha gente joven o gente grande nos dice que sus hijos conocen a Queen a través de nosotros. Mucha gente nos dice que sus hijos piensan que nosotros somos Queen. Somos una especie de "testigos de Jehová", pero en vez de la palabra de Dios, nosotros profesamos la palabra de Queen.

¿Cómo se manejan a la hora de elegir el repertorio de temas?

- Si bien hay temas que han quedados olvidados, calcula que nosotros tenemos -y no te quiero mentir, así que me voy a fijar- 12 temas en la primera parte y 13 temas en la segunda. De esos casi 30 temas, todos son hits. Hicieron tantas canciones buenas que en 25 canciones no te queda ninguna desconocida. Este show por lo menos es así, pero a futuro haremos otro para fanáticos, donde no solo cantaremos hits.

Hay muchas personas que sostienen que hay que tener mucho cuidado a la hora de imitar a Freddie porque el cielo y el infierno están solamente a un paso. ¿Coincidís?

- Tal cual. Coincido. Siempre estás al borde del ridículo o del éxito. Del aplauso a la risa, hay un solo paso cuando tenés que ponerte en los pies de artistas de esta magnitud. Hay una línea muy fina, personalmente tuve que ver videos y estuve asesorado por la productora constantemente. Ellos me decían cómo pararme, cuando usar la voz, cuando gritar o no. Es un trabajo teatral, es una obra lo que hacemos todos los de la banda. Es un desafío hermoso ponerse en la piel de Mercury. Y a Queen siempre lo comparo con Los Beatles porque han pasado por todos los estilos y han aportado muchas ideas. Aparte de su parafernalia en la puesta en escena, el carisma de Freddie y la solidez de la banda han puesto la vara muy alta.