“Son horribles esas negritas”: la ex empleada de Wanda contra las hijas de Cinthia

Hasta dos semanas, Carmen Cisnero era una perfecta desconocida. Pero la filtración de un audio la hizo saltar a la fama como la empleada doméstica que Wanda Nara y Mauro Icardi dejaron varada y abandonada en su casa de campo en Italia, en las afueras de Milán, sin dinero, ni comida. También denunció maltratos por parte del delantero del PSG.



Tras la denuncia mediática de la mujer, que incluyó promesas incumplidas por parte de Wanda, ratas muertas en la vivienda y un sueldo que jamás apareció, Carmen pudo regresar a Buenos Aires luego de que Wanda le pagara un pasaje y le abonara 500 euros por ¡dos años y medio de trabajo!. Además, la esposa de Icardi le iniciará acciones legales por mentir en público.

Pero Cisnero sigue sumando más problemas desde que se hizo un tanto famosa. Es que otro audio de WhatsApp la metió en un grave inconveniente. Hace pocas horas se filtró un audio en el que, inexplicable y despreciablemente, habla mal de Isabella, Charis y Francesca, las hijas de Cinthia Fernández y Matías Defederico.

El audio, que evidentemente era de índola privada y que se dio en el contexto de una charla con alguien de su confianza, fue dado a conocer por varios programas de televisión, entre ellos, Momento D, el programa de Fabián Doman donde trabaja Fernández, quien estalló al escuchar la forma en que la ex empleada de Wanda se refirió a sus tres nenas.



Las palabras cargadas de discriminación de Carmen dicen: “Ay, viste la tarada esta de Cinthia Fernández que lleva a las negras de ella al programa de Tinelli. Unas negras feas. No sé qué se cree ella, ¿que son las hijas de la reina?”.



Y el terrible ataque contra las tres pequeñas de Cinthia y Defederico, finalizó con una comparación con las hijas de Wanda e Icardi y muy feas palabras hacia las chiquitas: “Horribles esas negritas son insoportables. Yo no se las cuidaría ni que me las regalen... Yo no voy a dejar mis Icardi que son mucho más bonitas”.



Tras enterarse del brutal ataque, Cinthia brindó una entrevista, fuera de sí, y aseguró que le iniciará un juicio a la ex empleada doméstica de Wanda: “Es repudiable, es asqueroso. Ella es asquerosa en sus dichos. La verdad es que tiene muchísimo que aprender. Y si le habían dado ataques de pánico con toda la situación de Wanda, le aviso que le van a dar más ataques de pánico porque tocaron lo que más amo”.



En ese sentido, agregó: “No voy a parar hasta que esta mina aprenda judicialmente cómo debe comportarse y más con menores. No me importa si el audio es privado. A alguien se lo mandó y tanto la persona que lo filtró cómo ella son nefastas, entonces va a tener que pagar las consecuencias. No se la voy a perdonar. Le va a pedir disculpas a mis hijas”.