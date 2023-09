"No somos la familia Ingalls": Charlotte reveló que sus padres no le dirigen la palabra

En medio del conflictivo presente que mantiene con sus padres, Charlotte Caniggia no esquivó el bulto este jueves en la pista de Bailando por un Sueño y se animó a contestar sobre la crisis familiar, los enfrentamientos entre sus padres y las críticas de su hermano Alex Caniggia a su mamá Mariana Nannis.

"Todo anda muy mal en la familia, no me bloquearon pero creo que todos en la familia son un desastre. No somos la familia Ingalls, son unos chantas los que pintan las familias ideales", expresó la modelo sin miedo a las críticas que le fueran a decir, y sin demostrar dudas al respecto. "Mi familia es muy pública, pero yo estoy acostumbrada", reconoció. "No hay un conflicto exacto, mis papás se separaron y no se acercan a los hijos, ese es el problema", sintetizó la hija de Claudio "El Pájaro" Caniggia. "Cada uno está como en su mambo, debe ser duro también separarse después de tantos años", reconoció enseguida.

Al mismo tiempo, la chica aceptó que ella tiene el interés de "sanar el vínculo familiar", y reveló que con su hermano mellizo, Alex Caniggia, estuvo intentando sacar adelante la relación, aunque develó que "es difícil". Más allá de sus típicas salidas bizarras y humorísticas que la hicieron el personaje mediático consolidado que es hoy, la mujer tuvo una reflexión muy crítica sobre sus padres y la separación, totalmente alejada al personaje que enarbola. "Ellos no me llaman nunca. Que me digan: ‘Hola, hija. Estoy orgulloso de vos’, pero nada. Ojalá ellos recapaciten y sean unos padres presentes, como siempre lo fueron", expresó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Lo cierto es que entre sus progenitores hay un conflicto judicial muy fuerte, con un divorcio y una causa por abuso sexual agravado. Una realidad que confrontó notoriamente la relación familia. Al mismo tiempo, en las últimas semanas Alex reveló que su madre lo echó del departamento donde vivía con Melody Luz y esperaba a su hija Venezia, lo que motivó nuevos cruces, insultos y hasta el reconocimiento a su padre de que tenía razón respecto a Nannis.

Además, en los estudios del Bailando, Charlotte presentó a su novio Roberto ante el público, con quien está hace cuatro años. "Yo nunca estoy sola, a mí me gusta la vida en pareja, me gusta estar acompañada", confesó. Al mismo tiempo lamentó que no haya estado con ella en Nepal, durante el viaje que hizo para "buscar la paz".

"Pude aprender a meditar con mantras, pero no es fácil, tenés que estar muy concentrada. Fui a templos budistas donde me enseñaron a meditar, y también estuve con monjes tibetanos", contó Charlotte, sobre el viaje que hizo para un reality en el cual participó. "Me gustó este viaje. No tenía el celular porque lo tuve que dejar para ir. Fue una experiencia porque los que perdíamos el certamen teníamos que ir a casas muy humildes de personas y dormíamos en el piso en bolsas de dormir. No teníamos agua caliente, hacía frío a la noche en la montaña, allá en el monte. Igual yo me baño con agua fría. Estuve un mes exacto", detalló.

La otra bomba que tiró fue la de su maternidad. Es que, mientras le preguntaban sobre su voluntad en el marco de su recién nacida sobrina Venezia, Charlotte indicó que no se ve en ese rol por el momento. "Por ahora yo paso de la maternidad, por ahora no", señaló. A la hora de la danza, tuvo uno de los puntajes más altos hasta el momento.