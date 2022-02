¡Son un fuego! La novia de Vicuña le hizo un pedido por redes y él respondió: "Te hago lo que quieras"

Benjamín Vicuña volvió a su vida en pareja tras la escandalosa separación con María Eugenia “La China” Suárez. Hace poco tiempo que comenzó a mostrarse con su nueva novia, Eli Sulichín. Si bien todavía no salieron a hablar, ya no ocultan cuánto su amor que comenzó aquel día que se flecharon en el bautismo de Ana, hija de su ex pareja Carolina Pampita Ardohain.

No es la primera vez que el actor chileno y la joven cercana a la familia de “Pampita”, publican mensajes amorosos en las redes sociales. Pero, en esta ocasión, elevaron el tono de la conversación y enloquecieron a sus millones de seguidores.

Todo empezó con un posteo de Vicuña en el que promociona una marca de mármoles mientras disfruta de un famoso trago. Allí, en medio de los mensajes de los usuarios y los corazoncitos que plasmaron en su muro, Eli también le contestó. “Un Campari, por favor”, dijo, con un emoji de un corazoncito, la amiga de Pampita, que conoció al artista en el bautismo de Ana. Lejos de pasar por alto su comentario, Vicuña redobló la apuesta: “Te hago lo que quieras”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En medio de la fogosidad de la nueva relación, esta semana se filtratron fotos de Vicuña con su última ex pareja, “la China” Suárez. Ambos actores se encontraron en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza porque ella viajó junto a sus hijos a Disney.

Por este motivo, el chileno se despidió de sus pequeños, Amancio y Magnolia, justo en el día en que la pequeña cumplía años. Según trascendió, los artistas pasaron por un momento bastante malo en su vínculo, sobre todo porque las cosas se complicaron con el escándalo que se desató entre la China, Mauro Icardi y Wanda Nara.

Mientras tanto, Sulichín fue noticia días atrás y no por cuestiones del corazón. Una empleada que había trabajado un tiempo considerable en su casa salió a denunciarla de manera pública por maltratos. “Años de trabajo en negro, violencia intrafamiliar, desprecio, discriminación e insultos”, precisaron en “A la tarde” (América TV). De todos modos, indicaron que podría llevar el caso a la Justicia porque “no cobró su sueldo y vio determinadas cuestiones que la llevaron a dar un paso al costado”.