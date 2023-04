"Son unas pobres y tristes personas": Juli Poggio denunció que sufre acoso y difamación en las redes

Se hartó y arriba de su auto, con el semblante serio, indignada por la cantidad de cuentas en las redes sociales que circulan noticias falsas sobre ella y en medio de los preparativos para la obra Coqueluche, que protagonizará en julio en la calle Corrientes, Julieta Poggio acudió a sus redes sociales para denunciar el gran número de "fake news" que inventan sobre ella. "Son unas pobres y tristes personas", manifestó.

La ex participante de Gran Hermano publicó un contundente descargo contra dos cuentas de Twitter, donde les pide a su fandom que las denuncien para terminar de una vez con el acoso que sufre a diario. “Vengo a hacerles un pedido, creo que yo nunca hago esto y creo que va a ser la única vez que lo voy a hacer, porque tampoco me interesa darle mucha entidad al tema", comenzó diciendo la actriz.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Y detalló: "Pero hay dos personas en Twitter que no se cansan de difamarme, de inventar cosas sobre mí, de publicar fotos fakes, comentarios míos fakes...La verdad es que son unas pobres y tristes personas, pero por lástima, hay mucha gente que quizás ve estas cuentas en Twitter y se lo cree, ahora les voy a dejar unos collages que me hicieron las chicas de mi fandom para que vean todas las mentiras que publica esta persona en Twitter”.

En ese sentido, la finalista de Gran Hermano (obtuvo el tercer lugar en el reality más famoso del país) compartió los perfiles de Twitter que inventan noticias sobre ella y sentenció: “También les voy a dejar el link directo a su perfil para que me ayuden a denunciarlo y que le cierren de una vez la cuenta, les pido ayuda y que si son buenas personas y me bancaron alguna vez, me banquen en esta... Es un horror esta cuenta”.

La también modelo e influencer compartió un collage, que sus propios seguidores armaron, donde se puede leer la gran comentarios "fakes" que las cuentas denunciadas intentan vincularle a Juli. Entre ellos, se destacan supuestos comentarios que la ex hermanita habría hecho contra Lali Espósito o Lionel Messi, por ejemplo. "Ay, su música no me convence, no la pega. Es cualquiera lo que hace. Perdón boluda, pelo Lali es una fracasada que no llena ni un sucucho en San Luis", reza uno de los mensajes denunciados que le intentaron endilgar a Poggio.

Más allá de esto, la ex hermanita se había convertido en noticia en las últimas horas después de revelar que las cosas con su novio Lucca Bardelli no están muy bien debido a la gran cantidad de compromisos que debe cumplir y que le impiden pasar tiempo con su pareja. Incluso, reveló que anda distanciada del joven y contó que no se irá a vivir con su pareja, tal como era la idea que ambos habían expresado una vez que finalizó el reality.

Al ser consultada por una eventual convivencia con Lucca, la actriz, que ya firmó contrato para formar parte de una obra teatral de José María Muscari y podría tener un lugar en el Bailando por un sueño, no lo dudó y señaló: "Ahora estoy en mi casita, quiera estar en mi casa, con mis perros, mi familia. Es como que en este momento creo que me hace re bien tener el apoyo de mi familia y que me acompañen en todo".

En ese sentido, Juli manifestó que necesita que su mamá y su hermana estén a su lado y que la aconsejen en este momento, donde las presentaciones, propuestas laborales y la popularidad abundan. "Por ahora me voy a quedar en mi casita", aseguró Julieta. "¿Y la relación como viene?", le preguntaron en el ciclo de Telefe y entonces, la ex hermanita admitió: "Bien... bien. Es difícil porque no nos estamos viendo mucho".

Cabe destacar que el último fin de semana, Juli compartió escenario de la Bresh con Marcos Ginocchio, con quien además posó para las cámaras, y través de las redes sociales, los fanáticos de ambos comenzaron a especular una vez más con un posible affaire entre ellos a partir de un detalle que resaltaron los internautas. “Marcos tiene brillito en la boca, mmm dijo la Cata”, lanzó una usuaria en Twitter al observar los labios del campeón del concurso.