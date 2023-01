"Son violentos y misóginos": Thelma estalló de bronca por una "fake news" de Darthés

Con el testimonio de Juan Darthés por primera vez en la causa en octubre del año pasado, se reanudó el juicio en su contra en Brasil por el presunto abuso sexual a Thelma Fardin. “Juan negó los cargos que se le imputan, negó la acusación y dijo la verdad de lo que ocurrió. Aprovechó para decir toda la verdad que estuvo oculta durante cuatro años porque nadie se ocupó en escucharlo. Hoy dio una declaración para que no queden dudas contra la acusación”, había explicado Euro Bento Maciel, abogado defensor. Thelma denunció que fue víctima de abuso y violencia sexual durante una gira que realizó con el elenco de Patito Feo en Nicaragua el 17 de mayo de 2009, cuando él tenía 45 años y ella 16.

En este marco, una falsa noticia que circuló en las redes sociales durante las últimas horas, una típica fake news, molestó, y mucho, a la actriz debido a que solo buscaba desestabilizarla y a la vez desinformar sobre este tema. Un usuario de Twitter se hizo pasar por el siempre polémico periodista de A24 Esteban "El Pelado" Trebucq y anunció que el juicio contra el actor había sido "anulado" por "falta de pruebas".

La cuenta en cuestión se llamaba El pelado de A24, tenía una foto del periodista en el perfil y anunciaba: "Anularon el juicio de Thelma Fardin contra Juan Darthés. Levanta la mano si nunca le creíste a Fardin y debería pagarle todo el daño que le hizo a Darthés". El mensaje, además, estuvo acompañado con un emoji en el que levantaba la mano, poniéndose en contra de la actriz.

La falsa noticia no tardó en viralizarse con rapidez por las redes sociales y no tardó mucho tiempo en que cientos de usuarios la compartan dándola como cierta, publicando además durísimas apreciaciones contra Fardín. Incluso, algunos le sugirieron además a Darthés que le iniciara acciones legales por la "falsedad de su denuncia", sosteniéndose en la anulación del juicio. Situación que no había ocurrido.

Atenta a lo que estaba ocurriendo debido a la gran cantidad de menciones negativas que comenzó a recibir en las redes sociales, Thelma no solo desmintió la "fake news", sino que además dijo ser víctima de "hostigamiento" y maltrato. Primero puso "Fake News, no tenemos ninguna novedad de movimiento en el juicio penal", como respuesta a la publicación de la cuenta ElpeladodeA24.

Y luego, agregó: "¿No se cansan de hostigarme? ¿No se les ocurre que acá hay un ser humano? que no sólo sufrió abuso de este tipo sino de todos ustedes, violentos y misóginos". Casi a la par, Trebucq usó su verdadera cuenta de Twitter para aclarar que no había sido el responsable de la viralización de la falsa noticia. "Mi única cuenta oficial es esta. Lo expliqué mil veces. No hay otra", manifestó desde @trebuquero, donde tiene casi 50 mil seguidores

Y sumó: "Casi nunca hago tuits para aportar un dato periodístico. Tengo un programa para ello. No manejo otra cuenta. Ni tengo nadie que escriba por mí. Agradezco todas las cuentas homenaje, pero no son mías. Gracias". Si bien evitó contestar preguntas de la fiscalía y de la querella, Darthés dio meses atrás su versión de los hechos durante dos horas ante el juez federal Ali Mazloum, quien lleva adelante el juicio en San Pablo, Brasil.

Incluso, su abogado explicó que "a partir de ahora, el juez deberá cumplir una serie de ritos procesales con la defensa y el Ministerio Público sin plazos definidos". El testimonio de Darthés fue seguido de cerca por la propia Thelma, quien observó al actor en todo momento desde las oficinas de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), donde estuvo acompañada por sus abogados, Martín Arias Duval y la letrada brasileña Carla Junqueira.

Al salir de la UFEM, Thelma no pudo contener las lágrimas, se abrazó con algunas de sus compañeras, dio una breve declaración y evitó responder preguntas. “Es muy importante que escuchen a los abogados, es muy importante que ahora hable la Justicia”, señaló conmovida. Lo cierto es que horas antes, la propia actriz había asegurado que esperaba "que la Justicia esté a la altura del proceso que recorrimos".

Con respecto al testimonio del actor, Thelma había sostenido que están "tratando de sentar una jurisprudencia, no sólo en este caso sino en todos los casos de todas las personas que se atreven a denunciar violencia sexual con lo revictimizante y lo violento que es atravesar el proceso de Justicia". Una Justicia que, según la actriz, "nos hace millones de pericias a nosotras y que recién después de cuatro años de que yo declarara terminemos litigando en el país que él eligió".

Thelma denunció en 2018 a Darthés por violación ante la Fiscalía de Nicaragua por el delito ocurrido allí en 2009. En ese entonces, ella tenía 16 años y él 45, y formaban parte del elenco de la serie televisiva “Patito Feo”. El juicio comenzó en noviembre de 2021 ante la justicia federal de Brasil, ya que si bien la Constitución de ese país no permite la extradición de nacionales, el Código Penal habilita el procesamiento en su territorio por crímenes cometidos en el exterior. El 7 de febrero de 2022 un tribunal federal de San Pablo había anulado el juicio y determinó por mayoría que debía realizarse en un tribunal estatal, y no en uno de competencia federal. Lo cual no significaba la absolución del actor.

Según la postura de Thelma, la defensa de Darthés buscaba dilatar el procedimiento para ganarle "por cansancio". El proceso judicial había comenzado en diciembre de 2018 cuando Fardin presentó en Nicaragua una denuncia por abuso sexual agravado contra Darthés, por un hecho cometido en 2009 durante una gira de la novela argentina Patito Feo, cuando ambos integraban el elenco y ella tenía 16 años.

Pero a mediados de 2019, Nicaragua requirió la apertura de un proceso penal contra el actor por considerarlo autor directo del delito de violación agravada. Entonces, el caso fue acogido por el Ministerio Público Federal (fiscalía) de San Pablo, Brasil. El proceso judicial, del cual participaron tres países -la Argentina, Brasil y Nicaragua-, tuvo 11 testigos, que declararon de manera virtual ante el juez Ali Mazloum, quien interrumpió el debate oral en febrero pasado ante un planteo realizado por la defensa del acusado. Esta resolución fue apelada por Thelma y repudiada por las organizaciones de mujeres logrando que el mismo Tribunal Regional revirtiera su decisión en un fallo histórico.