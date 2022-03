Sopapos a máxima velocidad: así es "Slap Chris", el juego online basado en Will Smith

Desde el domingo no se habla de otra cosa que no sea la agresión de Will Smith al comediante Chris Rock en plena ceremonia de los Oscar: el actor se paró, caminó con elegancia hasta donde estaba el humorista y le propinó una bofetada, luego de que Chris Rock se burlara en vivo de la alopecia de sufre la actriz Jada Pinkett Smith en medio de una rutina previa a la presentación del premio al mejor documental.

Las repercusiones fueron muchas y muy variadas. Muchas personas apoyaron a Will Smith en su intención de defender a su esposa de las burlas. Otros, en cambio, lo tildaron de machista y violento. Lo cierto es que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, organizadora de los premios Oscar, condenó de manera formal la agresión a través de una carta de su presidente David Rubin al resto de los miembros.

En la misiva, Rubin advierte que se tomará algún tipo de medida al respecto. “Estamos molestos e indignados por el hecho de que esos momentos fueran eclipsados por el comportamiento inaceptable y dañino de uno de los nominados sobre el escenario. Para ser claros, condenamos las acciones del señor Smith ocurridas el domingo por la noche”, decía la carta replicada en el sitio especializado Variety.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Pero mientras que La Academia anunció oficialmente el comienzo de una investigación "formal del incidente" para actuar en consecuencia con sanciones contra Will Smith, las redes sociales se revolucionaron con la aparición de un juego online que tiene a la mano del ganador del Oscar a Mejor Actor por King Richard y al rostro de Chris Rock como protagonistas. Esta primera propuesta lleva por nombre "Slap Chris" (abofetea a Chris) y fue hecho por un pequeño desarrollador estadounidense.

Su funcionamiento es tan sencillo como poner el dedo sobre tu teléfono y deslizarlo hasta la cara del cómico para darle un sopapo "¿Qué tan rápido puedes abofetear a Chris Rock? Los guantazos más rápidos requieren una gran voluntad detrás. Dé rienda suelta a su Slap Smith interno y vea qué tan rápido puede abofetear a Chris Rock", reza su descripción. El editor de BigBang logró una marca de 33 km/h, mientras que el redactor de esta nota llegó a los 30. Dato importante: si se juega en la computadora se pueden superar fácilmente los 40km/h.

En Argentina estamos acostumbrados a la aparición de esta clase de juegos online. Sin ir más lejos, luego de que el cantante Cristian "Pity" Álvarez fuera detenido por el "homicidio agravado por el uso de arma de fuego" de Cristian Díaz, un ex vecino que fue asesinado por el músico de cuatro balazos en las torres del barrio Samoré, en Villa Lugano, en la madrugada del jueves 12 de julio 2018, la gente de Shitty Games desarrolló el videogame del líder de Intoxicados.

Aquel juego lleva como nombre “Wonder Pity“, basado en el popular “Wonder boy“, y tiene como objetivo escapar de la escena del crimen, mientras se van sorteando obstáculos y agarrando todo tipo de drogas y estupefacientes para intentar no perder la “cordura”.

Durante la animación, van apareciendo hongos en canastas, pasta base o distintos porros que el personaje debe ir agarrando, mientras que de apoco una barra de color amarrillo en la parte superior de la pantalla y que representa la “cordura” de Álvarez va disminuyendo.

De fondo, claro está, va sonando un tema de Intoxicados. Shitty Games es conocido por elaborar juegos en la web basados en los acontecimientos que generaron polémica. Por ejemplo, en la página exhibe un juego basado en los cántico contra Mauricio Macri en las canchas de fútbol o “Chanoggedon“, dedicado a los choques del ex líder de Tan Biónica.

Con respecto a Smith, algunos fans están pidiendo el regreso del actor a Fortnite como skin, aprovechando el crossover de Bad Boys, con un nuevo emote sobre el cachetazo al humorista estadounidense. Cabe destacar que el equipo de desarrollo del exitoso battle-royale ya adaptó a decenas de personajes icónicos de la cultura popular, desde el Spiderman de Tom Holland y todos sus villanos hasta a Dwayne "The Rock" Johnson.