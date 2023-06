"¡Sorete!": el contundente "regalo" que Cinthia le hizo a Defederico por el Día del padre

Luego de que Cinthia Fernández asegurara que, más allá de la conflictiva relación que mantiene con Matías Defederico, todos los días del padre ella le hacía llegar un presente al padre de Chiara, Bella y Francesca en nombre de sus hijas, con el fin de hacerlas felices, la vedette le dejó otro regalo al ex futbolista en las redes sociales. Allí, subió un video dedicado a todos los "papás luchones", cargado de indirectas, directas y palos a quienes se hacen los distraídos a la hora de paternar.

La canción que subió la panelista de Nosotros a la Mañana es con la música de Ocho cuarenta que inmortalizó "El Potro" Rodrigo, aunque la letra es una creación de la influencer Maru Beni, quien suele armar estos videos en tono de comedia en redes. En el video se la ve a Cinthia recién salida de la ducha, llamándola a la otra mujer para contarle una novedad que le cambiará la vida para siempre.

"Amiga, estoy embarazada. Me vienen a felicitar", comienza diciendo la modelo. "Lo que nadie sabe es que pronto, papito se va a rajar", contesta la influencer. "Le ofrezco llegar a un acuerdo, pero no quiere negociar", agrega Cinthia. "¡Más vale! Sabe que si se va a un juzgado, varios meses va a ganar", remata Maru con una frase cargada de certezas, que refleja la realidad de los juicios por alimentos que se demoran años.

"También sabe que como madre, nada le voy a hacer faltar", continúa la vedette. "Entonces se sienta tranquilo a ver la deuda pasar", responde la creadora de la letra. "Con suerte me toca una feria, ya tiene para otro mes más", insiste Cinthia. "Obvio. Para el juez en vacaciones los chicos no comen más", compara la influencer.

"Pero llega un momento, en que va a tener que pagar", reconoce Fernández. "Sí, pero ahí te pide una audiencia donde empieza a llorar", cuestiona Maru Beni. "Señor juez, todo esto no puedo pagar, ella me quiere robar. Sorete", dice en tono de sorna la panelista. "¿Y ahí sabés lo que pasa? Ahí te trata de loca y tenés que demostrar, que el tipo está mintiendo y que te quiere cagar", dispara la influencer. "Y armate de paciencia si ya no das más, que te la va a complicar, pero va a pagar. ¡Fuerza!", concluye Cinthia.

El regalito hacia Defederico, un padre que se hizo más conocido por ser un deudor de cuota alimentaria que por los goles que hizo en Huracán, Independiente y Nueva Chicago, no fue ninguna sorpresa, ya que su ex pareja lo tiene alquilado en términos de humillaciones públicas. Aunque, al mismo tiempo, Fernández no sólo tiene gestos hacia él donde lo hace quedar en ridículo, también muchas veces el Día del Padre le despierta acciones donde prioriza la felicidad de sus tres hijas, y la pone por delante del enojo que tiene con su ex pareja. Al menos eso es lo que escribió recientemente en sus historias, en la víspera del festejo de los papás.

"Tema Día del Padre: siempre me preguntan ¿se regala o no se regala? Yo siempre regalo porque pienso que es para la felicidad de las nenas. Los niños a esa edad no tienen poder adquisitivo. Si bien tienen sus ahorros, no manejan plata. Entonces les hago hacer una torta, dibujitos y siempre mando un presente para que ellas vayan felices", aseguró la bailarina.

Al mismo tiempo, ese espacio tierno y reconciliador para que un hombre con el que está enfrentado hace varios años, no estuvo carente de momentos graciosos, como el que recordó entre risas. "No me pregunten si del otro lado pasa lo mismo. Me rescato. El año pasado me mandó una torta y llegó con ticket. Algo es algo, para mí es una evolución del neandertal. Después de tantos años un gesto tuvo, y se agradece", recordó Cinthia.

"La moraleja es que por más conflictos y por más sorete que hayas tenido al lado, tenés que pensar que esto lo hacés por tus hijos, ya sea una flor arrancada de la calle, hacerlos dibujar algo, sentarlos a hacer una torta... háganlo porque la felicidad cuando se llevan algo para entregarlo es hermosa", recomendó Cinthia, en el cierre de la historia. Por otro lado, mostró una pulsera que le compró a su ex, la cual tiene los nombres de él y sus hijas, para que lo acompañen todo el día.

Lo cierto es que Fernández tuvo su descargo ante una causa por alimentos que lleva muchos años. Defederico gambetea resoluciones judiciales con la misma presteza que demostró en el Huracán subcampeón de Ángel Cappa, aunque al igual que su carrera deportiva, ese talento no lo acompañará para siempre y llegará un momento en que sólo serán silbidos contra él los que bajen de la tribuna.