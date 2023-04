"Sos bastante cagona": Nazarena fulminó Estefi Berardi y Carmen Barbieri la cruzó por no defenderla

“Sos bastante cagona”, le tiró Nazarena Vélez a Estefi Berardi, quien trabaja en Mañanísima, con Carmen Barbieri y en LAM, por la noche. Resulta que la joven panelista no apoyó a la conductora tal y como a ella le gustarí y se lo reprochó en vivo. Frente a esto, en LAM no tardaron en recoger el guante y el resto del equipo la tildó de tibia y generó una fuerte polémica.

Al parecer, y desde ya hace unos años, Estefi simuló ser la preferida de la conductora de Mañanisima, ya que no solo trabajó con ella en dicho magazine, sino también fue su ¿casi? nuera. Sin embargo, en los últimos días, Barbieri le reprochó a la panelista que no sentía que cuando la “agredían” en LAM, ella la defendía bien.

“Por el momento, no le voy a dar notas a LAM. Cada vez que me nombran, siempre alguien tiene algo que decir, una cara para poner o una música que poner (El musicalizador suele poner al aire la música de la película Tiburón). Soy mala palabra para LAM. Antes íbamos bárbaro. No sé qué pasó", fueron las palabras de Carmen, quién continuó: "Es por todos. Incluso por ella también. No me defiende como me debería defender".

A raíz de esto, Nazarena cruzó a Berardi y le expresó: "Hoy me di cuenta que sos bastante cagona, Estefi. No pensé que eras tan cagona. Cuando Carmen te dijo no la defendías, te pusiste muy nerviosa. Tu cara fue de cagona”. Por su parte, la ex combate respondió: "No me pongo nerviosa. No me da cagazo nada”.

Cabe recordar que cuando Carmen le hizo el reproche, Berardi se defendió y le contestó: “Carmen, me viven bardeando por defenderte. A veces me tengo que comer cosas por defenderte”. Más allá de esto, y retrucando la apuesta, la conductora le explicó que “se la va a tener que comer” ya que no la defiende ”mucho”.

Estefi no se lleva bien con ninguna de sus compañeras de LAM, y esto quedó evidenciado a lo largo del ciclo, en donde tuvo fuertes peleas con las angelitas, sobre todo con Yanina Arruza, más conocida como Latorre. No obstante, lo único que le faltaba para enemistarse con todos sus colegas, era no serle fiel a quien le permitió estar sentada en una silla al lado de ella.

Más allá de esto, logró algo inesperado: ¿Carmen y Nazarena tienen una misma opinión y se unen distanciadas para atacar a una misma persona?. Faltan Fede y Barbie y ¡pone los ravioles que estamos todos!.