"Sos la mujer de mis sueños": la frase de Icardi a la China que indignó a Wanda

El escándalo de Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia Suárez parece no tener fin. Desde que la representante del futbolista posteó en su cuenta de Instagram una historia para denunciar el supuesto coqueteo de la China, se desataron un sin fin de teorías.

Primero se habló de mensajes por Instagram. Después se confirmó que siguieron por Telegram. Que el delantero la tenía agendada como “CS”. Y que ella le había dicho: "Me gustaría encontrarte en un boliche de un lugar del mundo donde nadie te conozca".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Ahora salieron a la luz nuevos datos sobre cruce de mensajes. En primer lugar, muchos aseguran que los chats que salieron a la luz fueron, en realidad, escritos por Wanda para destrozar la imagen y la reputación de la ex esposa de Benjamín Vicuña.

¿La razón? De esa manera, Nara evitaría dejar en evidencia que fue su marido quien comenzó el coqueteo. De hecho, quedó demostrado que era él quien le dedicaba “Me gusta” a las fotos de la China en Instagram. Después de eso, le mandaba emojis de llamitas por mensaje privado. Hasta que ella le escribió por privado.

“¿Cómo está tu pareja? ¿Están en crisis?”, le habría preguntado ella. Y acá es cuando llega el momento definitivo. Icardi le habría confirmado que estaba en crisis con Wanda. De ahí en adelante, Suárez le pasó su teléfono y comenzó el coqueteo virtual vía Telegram.

Y fue en esa plataforma donde Wanda encontró el mensaje que hizo que le pidiera el divorcio a Mauro. Entre muchos elogios y muchas fotos de una y otra parte, Nara leyó una oración que la hizo indignar. “Sos la mujer de mi vida”, fue una de las tantas frases que Icardi le dedicó a la China.

De hecho, Marcelo Polino, panelista de Flor de Equipo y reconocido amigo de la actriz, afirmó en diálogo con Flor Peña: “Voy a intentar no meterme en esta”, dijo entre sus amigos. Creo que la China ni lo conoce a Icardi. Es más, le mandé mensaje por el día de la madre a ella pero no hablé del tema”.

Y agregó sobre la separación de Wanda e Icardi: “Wanda siempre sorprende. Cuando hay una noticia de divorcio nos da mucho material a nosotros, pero hay una tristeza para una familia. Ojalá que pase. Ella es impulsiva y supongo que hay algo de verdad, porque si no hay algo de verdad es porque está re loca. No tengo mucho entorno de Wanda, solo con Zaira pero no me dio para llamarla y me quedo con lo que se va diciendo en los medios”.

Ahí fue cuando Polino relató que, hace muchos años, Mauro era fanático de Casi Ángeles, la serie que protagonizaba la China junto a Lali Espósito, entre otros. Y agregó: “Mauro tiene como una admiración desde chiquito por la China, eso de verlo en la tele todo el tiempo”.

Y dijo sobre una de los mensajes que lastimaron el ego de Wanda después de leer el chat completo de su marido y Suárez: “La frase que le dijo es que era la mujer de sus sueños. Y también le contó que en ese momento estaba en una crisis con su esposa, Wanda Nara. Pero les juro: nunca se vieron”.



El día que Polino se prendió fuego por la China

En septiembre de 2016, cuando el periodista formaba parte del jurado de Showmatch junto a Carolina Ardohain, protagonizó un momento histórico del programa. Aquella noche, después de muchos años, Nicole Neumann volvió a Bailando por un Sueño y se enfrentó a su vieja enemiga.

Tras el baile de la modelo, Antes de dar su devolución, Ángel de Brito recordó la antigua pelea entre ellas. "Contaste en mi programa que pediste que no esté en el saludo final de un desfile porque andaban a los codazos". "Dije que fue hace mucho, que fue lo único que me pasó, sólo pedí que me pusieran del otro lado. Éramos chicas, fue hace mucho, ya está", respondió Nicole.

Luego de una discusión entre Pampita y Nicole, Polino salió en defensa de Nicole y disparó contra Pampita metiéndose en el escándalo del motorhome: “¿Si vamos a revisar cómo llegó cada uno al programa? Pampita llegó a ser jurado porque inventó una historia de que había visto a su ex marido con una chica, que nada tiene que ver, en un motorhome”.

Pampita, indignada, le contestó: “¡Otro más que se quiere colgar de mí! Hay una fila de los que se quieren colgar de mí. Da tu devolución sin hablar de mí”. Y él respondió: “Así llegó a este programa. Primero como un reemplazo y ahora como jurado. Conozco muy bien a la gente que ensuciaste. A la China Suárez que es una señora, que yo quiero mucho. Hiciste daño a una chica y a su familia con lo que inventaste".

Acto seguido, Pampita se levantó de su silla, cruzó la pista y abandonó el estudio. La modelo se metió en su camarín, le pidió a la producción que dejaran de grabarla y no regresó al programa. Esa noche, Polino había ido demasiado lejos por su amistad con la China.

De hecho, en 2017 fue la propia Suárez quien piso el palito. Aunque había blanqueado su noviazgo con Vicuña en marzo de 2016, durante una entrevista fue consultado sobre el tiempo que llevaba su relación y dijo: “Con Benja estoy, no sé, hace más de un año y medio”. Es decir, desde octubre de 2015, cuando comenzó el rodaje de El hilo rojo.

Entonces, ¿por qué Polino se equivocó al defender a la China? Porque Pampita había contado que encontró a su entonces marido y a la actriz mientras tenían sexo en el motorhome en diciembre de 2015, o sea, dos meses después del supuesto inicio del romance.