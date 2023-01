"¿Sos o te entrenás para boludo?": el contundente cruce entre Alex Caniggia y Ángel de Brito

Alex Caniggia está transitando un presente soñado, al menos para él. Luego de participar en cada reality que se le puso enfrente -estuvo en el Bailando por un sueño, en el Cantando por un sueño, en Masterchef Celebrity, se coronó ganador del El Hotel de los Famosos-, la semana se puso al frente de su propio programa: Los desconocidos de siempre. “Hay un millón de pesos en juego y también hay un millón de conductores, pero ninguno como él. Con ustedes… ¡el emperador Alex Caniggia!”, fue cómo Walter Queijeiro- locutor del programa- lo presentó y fiel a su estilo, el hijo de Mariana Nannis afirmó: "Hoy es mi debut. ¡Se viene la nueva era con un conductor fachero, carismático y con onda!”.

Al mismo tiempo y horas antes de su debut televisivo como conductor, "El Emperador" -tal y como se hace llamar en las redes sociales- anunció junto a Melody Luz que van a convertirse en padres. “¡Ahora sí, se viene bebé!”, escribieron en un posteo compartido que publicaron en sus cuentas de Instagram a 8 meses del inicio de este noviazgo.

Junto al emotivo mensaje, compartieron algunas postales donde se puede ver el test de embarazo positivo y al mediático besando el vientre de su pareja. Así y todo, el hermano de Charlotte siempre tiene tiempo para el escándalo y en las últimas horas horas mantuvo un fuerte, y por qué no, violento cruce con Ángel de Brito, quien viene de abandonar la pantalla de canal Trece y desde hace unos meses ya es uno de los conductores de América TV.

Todo comenzó a partir de una contundente crítica del periodista de espectáculos para con Alex, luego del debut del "pajarito" por la pantalla del Trece. "No está mal para el horario y para la situación. Al contrario, se podría decir que es muy correcto", comenzó diciendo el conductor de LAM, pero lo que molestó al hijo de Claudio Paul Caniggia llegó poco después, cuando De Brito agregó: "Me parece un embole, no soy público de estos programas, me aburren. No me divierten".

Como no podía ser de otra manera, Alex acudió a sus redes sociales y, sin dudarlo, le respondió: "No pudiste con la emperatriz y ahora venís por el más pijudo. Me contrató El Trece y a vos de echaron y te usaban de felpudo... De Brito, hacés 2 puntos de rating jajaja Si querés te ayudo, yo entretengo y vos inventás chimentos. ¿Sos así de nacimiento o te entrenás para boludo?".

Sin importarle el que dirán, el hermano de Charlotte sumó: "Todo el mundo hablando de mi excelente trabajo....y que a los conductores de antes los mande al carajo. Solo hacen chismes y peleas, no pueden caer tan bajo. Por suerte llegué yo a la tevé y con mi rating dejé a todos abajo". Las palabras de "El Emperador" no tardaron en llegar a los oídos de De Brito, quien aprovechó algunos minutos de aire para responderle: "11 a 3. No entendés nada, gil".

Claro está, el periodista no hizo mención a los números de audiencia que hace en su programa, sino que prefirió contraatacar a Alex con el nivel de audiencia que maneja Telefe en comparación con El Trece. En materia de rating, el ciclo de Alex Caniggia tuvo un debut de 4.7 detrás de Cortá por Lozano (Telefe) que lograba 8.5. Luego con el correr de los días el programa de entretenimientos se mantiene con números que oscilaron entre los 3 y 4 puntos.