"¡Sos tan estúpido!": Bublé reveló cómo se "carajea" en secreto con Luisana Lopilato

No todo es lo que parece. Aunque suelen compartir amorosas postales familiares en sus respectivas cuentas de Instagram, lo cierto es que Michael Bublé y Luisana Lopilato discuten como cualquier matrimonio. Fue el cantante quien en declaraciones a la prensa estadounidense reveló no sólo que la madre de sus hijos "detesta" su sentido del humor, sino que además detalló cómo es el operativo que montan para no "desautorizarse" delante de sus tres hijos: Noah, Elías y Vida.

Consultado por la revista US Weekly sobre cómo sortean sus diferencias a la hora de definir la crianza de sus hijos, Bublé fue categórico: "Depende. Es una gran pregunta, porque estamos hablando de desautorizar a mi esposa frente a nuestros hijos. Si hago algo así, lo que estoy buscando es la muerte. Cuando tu esposa te diga que no, si querés sobrevivir y evitar un divorcio, no importa lo que diga tu esposa, tratá de entrar a la otra habitación y decirle: 'Cariño, ¿de qué diablos estás hablando? Estoy absolutamente en desacuerdo con esto".

Durante la entrevista, Bublé aseguró que no escatima en muestras de cariño hacia su esposa, incluso frente a la presencia de sus hijos. "Honestamente, mis hijos tienen la sonrisa más genuina en sus rostros cuando ven a su mamá y papá ser cariñosos. Mi hijo Noah tiene ocho años y es extraño porque se encoge, pero a mi esposa le gusta porque se le agranda la sonrisa. Creo que existe esa sensación de seguridad que les genera vernos juntos".

Los límites, según el cantante, los pone Luisana; en especial en lo que respecta al tiempo que los chicos tienen permitido para jugar con dispositivos tecnológicos. "Soy el peor en ese sentido. Soy un hombre holgazán. Muchas veces, especialmente cuando estoy trabajando todo el día y los chicos me preguntan: '¿Podemos jugar al Minecraft? ¿Podemos jugar a esto?'. Y yo siempre les digo que sí. Después, Lu llega a casa y pregunta: '¿Cuánto tiempo estuvieron en la computadora?'".

A mediados de diciembre, Bublé había dado otra entrevista al ciclo de Ellen DeGeneres, en el que también habló de Luisana. Lo hizo mientras el comediante Howie Mandel reemplazaba a Ellen, quien se encontraba de vacaciones.

Después de un divertido ida y vuelta en el que Mandel destacó el sentido del humor de Bublé, el cantante reveló que a su mujer no le parece una persona tan divertida. "No sólo no entiende mi sentido del humor, sino que tampoco lo aprecia. Me lo dice todos los días. Sin ir más lejos, hoy me dijo: 'Sos tan estúpido, Mike'".