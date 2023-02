"Sos una pobre mentirosa y una cagona": la guerra entre Yanina Latorre y Estefi Berardi por Fede Bal

Luego de la escandalosa separación entre Federico Bal y Sofía Aldrey, que ya comenzó a dejar nuevas víctimas tras las repercusiones que se conocieron sobre nuevas amantes famosas que tendría el actor y conductor, las panelistas de LAM Yanina Latorre y Estefi Berardi tuvieron un fuerte cruce que terminó con acusaciones muy fuertes y hasta con llamados al abogado Fernando Burlando.

Aparentemente, Latorre tendría chats fogosos entre su compañera y el recién separado, ya que ella sería una de las víctimas emocionales del joven infiel. Esta realidad se pudo percibir en la cara de Berardi el martes, cuando la mujer del ex futbolista leía en vivo distintos chats con amantes de Bal. Allí se pudo ver el miedo de la joven panelista a ser expuesta como una de las que se acostó con alguien que estaba en pareja.

Ayer la situación subió un escalón más. Ya que en el programa difundieron un comentario de Carmen Barbieri defendiendo a su hijo y atacando a Latorre, de quien dijo que la madre de la periodista le había dicho que su hija era la mujer más mala que existe. También se encargó de elogiarla por haberse repuesto al conocido caso de infidelidad de su marido. La panelista no tardó en defenderse.

"Es verdad que me pasó de todo y me lo banqué. Pero fui víctima. Tráiganme un chat mío. Tráiganme un macho o un polvo mío. Para hacer lo que yo hago hay que tener el culo limpio", contraatacó Latorre. "Hay que tener espalda, porque yo juzgo y hablo de todo el mundo. Pero no tengo machos, no garcho con nadie el fin de semana, no salgo con tipos casados, no mando chats, no le digo 'me gusta que me roces la tetita', 'tengo la con... mojada'. Todo eso no me ocurre. Y como eso no me ocurre, y no lo escribo porque no soy boluda, no llamo al Trece o a América para que el tema no salga. Tengo el culo limpio. Soy profesional", detalló.

En la emisión del programa, dividieron la pantalla en dos con ella y Berardi. Había algo claro en el mensaje de la rubia: estaba dirigido a su compañera y rival, y hasta se especula que las referencias sexuales sobre la genitalidad que dijo segundos antes también fueron para provocarla.

"Me llega la mejor data porque el famoso confía en mí. No trabajo del chisme, del Instagram, del mensajito privado. No, lo mío es potente. Lo publiqué porque me lo pidieron y me pareció una causa justa y noble. Porque hay una mujer que hace dos años que es cornuda sistemática, públicamente, porque le garchaba a todas las minas que la rodeaban, las bailarinas, gente que labura con ustedes. A todo el mundo. Y la chica la estaba pasando mal. Y me parece genial porque es la mejor manera de salir de un vínculo tóxico", aseguró Yanina.

A partir de ahí la situación comenzó a subir de tono y durante la pausa del ciclo que conduce Ángel de Brito, Berardi y Latorre no se podían ni ver. De hecho, la producción de LAM se hizo eco de esto en las redes sociales por la tensa situación que había quedado entre las dos angelitas. En ese lapso se veía a Berardi hablando preocupada por teléfono, mientras que Yanina Latorre pasaba delante de ella como si no existiera. Aparentemente, en ese momento la joven panelista hablaba desesperada con Fernando Burlando, algo que se evidenció con la historia que publicó minutos después, visiblemente preocupada de que se difundan las supuestas conversaciones sexuales que tuvo con Bal.

La vuelta al aire no tuvo la tregua esperada y la discusión entre ambas continuó. Aunque los reclamos de Latorre coparon la charla nada amena que mantuvieron. "La semana pasada mostraste un audio de Melody Luz llorando por un embarazo, vos acá mostraste muchos chats. A mí me trataste de mentirosa muchas veces. Me dijiste que era mentira lo de Zaira Nara, ¿y con quién está de novia hoy? Siempre me desacreditaste como profesional y yo siempre tuve la razón en todo, y ahora actuás como una cagona, te atajás, te autoincriminás, lo llamás llorando a Burlando", atacó la rubia.

"Burlando llamó a todo el mundo, le secó la cabeza a todo el mundo. Y quedás mal, porque te aclaro, yo que soy la que tengo tus chats, yo nunca los hubiese mostrado. Pero dejá de mentir, Estefi. Dejá de mentir. Porque cuando uno se sienta acá es con la verdad. Estás mintiendo y no está bueno, porque trabajamos de periodistas. Y no digas que es trucho, porque no es. Los chats los tengo yo y no los voy a mostrar", aseguró Latorre.

Lo único que pudo responder Berardi, entre tanta hostilidad, fue en un tímido tono de autocrítica y reflexión: "Todos nos hemos equivocado. Mil veces circularon cosas truchas. Yo me he equivocado, lo he dicho. He pedido perdón cuando pasó lo de Lali".

Aunque eso no calmó para nada a Latorre: "A mí nunca me pediste perdón por decir que era mentirosa y que era mentira lo de Zaira. A mí me desacreditaste en todo porque vos viniste a acá a hacerme el contrapunto a mí. Sos como los globos, te inflaste, te inflaste, te inflaste y explotaste. Y ya no servís más para nada".

"Acá estás sentada dele mentir, y venís a decir 'Tini (Stoessel) maltrata a los hijos de Rodrigo de Paul', 'yo no me cogí a Fede Bal', 'vos estás inventando', 'no me cierran las fechas', 'tal cogió con tal', y estás acá sentando diciendo que no hiciste algo que hiciste. Es patético. Trabajamos de decir la verdad", reclamó Latorre. "Yo cuando fui cornuda dije 'sí, señores. Soy cornuda. Mi marido hasta lo aceptó. Estás sentada ahí y quedás como una pobre mentirosa", cerró.

Ahora habrá que ver si Estefi Berardi se le vuelve a animar a pelear unos rounds más como estos a Yanina, quien sin saber si lo que le dijo su madre a Carmen Barbieri es verdad, se portó como la más mala de LAM y dejó a su contrincante tirando la toalla.