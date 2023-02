Sospechas, mensajes ocultos y la "amante": Camila Homs reveló su reacción cuando De Paul blanqueó su noviazgo con Tini

El tiempo cura todas las heridas. Pero no en todos los casos. Cuando la mayoría creía que el odio entre Camila Homs y Rodrigo De Paul se había borrado, una nueva declaración sacude la falsa paz. Es que la modelo salió al cruce una vez más de su ex pareja y Tini Stoessel. Esta vez para recordar que no se esperaba que el futbolista blanqueara de forma tan rápida.

Lo increíble es que a esta altura, ni Homs, ni el campeón del mundo deberían estar hablando el uno del otro. En primer lugar, por respeto a sus hijos Francesca y Bautista. Por el otro, porque firmaron un pacto millonario para que eso no suceda. Claro que no fue gratuito. La modelo recibirá 30 mil dólares por mes en concepto de alimentos, propiedades en Argentina, autos de alta gama, y pasajes para viajar a Estados Unidos y a Europa.

Pero los supuestos rumores de una exigencia de Tini a su novio, eliminaron la tranquilidad que reinaba rápidamente. Es que, según rumores, Homs estaba a punto de viajar a España para que el mediocampista del Atlético de Madrid pudiera ver a sus hijos. En ese contexto, la cantante le habría dicho a De Paul: “A tu ex no la quiero en Madrid”. Esa frase llegó a oídos de Homs quien preparó el contraataque.

Para ello, eligió dejar en evidencia el comienzo del noviazgo de su ex marido. Así fue que recordó que tras 11 años de relación y a solo un mes del nacimiento de su hijo, De Paul le pidió la separación a Camila. En abril de 2022, nueve meses después de romper el matrimonio, el ex Racing blanqueó su noviazgo con Tini.

Para muchos, incluido Camila, la relación entre ambos venía de mucho antes. Incluso dejaron trascender que Homs había encontrado mensajes entre Tini y su entonces maridos tanto en WhatsApp como en Telegram. Lista para hacer un escándalo, De Paul había logrado calmarla al tiempo que la familia de la cantante habría utilizado a Yanina Latorre, por entonces amiga de Wanda Nara, para contar que Rodrigo había vivido un romance con Eugenia Suárez, que naufragaba en medio del affaire con Mauro Icardi.

Así fue que Camila decidió volver a hablar sobre aquella situación. En una entrevista, la modelo declaró: “Lógico que es una situación difícil, un momento difícil para mí. Pero no tengo más nada que decir sobre eso”. Y aunque quiso dejar el tema en el pasado, no dudó en contar la angustia que sintió en 2022, cuando el padre de sus hijos sacó a la luz a su novia, una mega estrella de la música.

Al ser consultada sobre los pensamientos que tuvo al enterarse de la noticia y si había creído que era cierta, Camila afirmó: “No sé, la verdad. Fue como medio shockeante”. Además dejó en claro que por entonces ella creía que podía darse vuelta la situación porque seguía enamorada. Y afirmó: “Y después hice lo que tuve que hacer puertas para adentro”. Luego decidió no hablar más sobre el tema.

Sabe que no vale la pena y que tampoco puede hacerlo por haber firmado un acuerdo. Homs viajará en febrero a España para que el papá de sus dos hijos pueda estar con ellos. Pero intentará no cruzarse al futbolista del Atlético de Madrid y, para ello, intervendrá como mensajero y traspaso de los chicos un amigo de De Paul que ya habría colaborado en esta misión de que los padres de los nenes no estén en el mismo lugar.