Soy Rada y el divertido malentendido con Cristian Sancho en La Feliz: "Me di vuelta y lo puteé"

Dice Agustín "Soy Rada" Aristarán al ser consultado sobre "¿Cómo se arma un revuelto?": "Un revuelto se arma con cosas que ya conocés. Quizá de una receta que te pasó tu vieja y que la hiciste muchas veces. También en un revuelto agregamos cosas del momento: un condimento que te trajo un amigo de algún viaje, alguna cosita que uno decide meter porque está ahí, presente. Y en el revuelto también te la jugás con lo nuevo, un ingrediente que no sabés si va a quedar bien o mal, pero que decidís meterlo… asumiendo el riesgo. Y así se arma un revuelto: con cosas que ya conocías, con cosas que estás conociendo y con cosas nuevas que querés probar".

Esta frase, si bien está vinculada al éxito de "Revuelto", el mega espectáculo de comedia de este notable artista, también sirve para reflejar algunos aspectos de la vida misma. La capacidad de apostar por cosas nuevas, pero siempre manteniéndote sobre ciertas bases, como el amor o la pasión que se le tiene a alguna profesión, lugar o persona.

Tras su actuación ante un icónico Estadio Luna Park repleto, Agustín se consagró como el primer mago argentino en alcanzar esa distinción y reconocimiento. Con "Revuelto" realizó giras en Montevideo, recorrió Argentina, pasó por España (Zamora, Madrid, Alicante, Valencia, Barcelona, Málaga y Palma de Mallorca), Inglaterra (Londres) y Portugal (Coimbra). Además, lo llevó a Miami, el 11 y 12 de diciembre, en The Alan and Diane Lieberman.

También estuvo el 17 del mismo mes en el Gran Arena Monticello de Santiago de Chile. Ovacionado en cada escenario, "Soy Rada" arrasa dondequiera que va y agotó todas las localidades de Revuelto, posicionándose como un verdadero fenómeno artístico internacional. Junto a The Colibriquis, su banda integrada por Martín Rosas, Charly Palermo, Khalil Ferraris, Pablo Vignatti y Juan Pablo Suárez publicaron además su cuarto y nuevo álbum llamado “Favorito”.

En este contexto, BigBang dialogó con Agustín Aristarán y nos contó todo: de cómo le está yendo en su temporada teatral en La Feliz, así como también el conflicto que lo obligó a cambiarse el nombre. "El nombre que yo utilizaba antes es una marca registrada de un heredero de un escritor de libros y un día me llegó una carta diciéndome que no me podía llamar más así", resumió.

¿Cómo estás? ¿Cómo te recibe Mar del Plata?

-Muy bien, muy contento, muy feliz acá en Mar Del Plata. Es una temporada hermosa, la verdad es que no me imaginaba hacer una temporada o sí lo soñaba, pero estar haciéndolo es un montonazo.

¿Es primera vez no?

-Es primera vez de temporada fija, había venido muchísimas veces en temporada a Mar del Plata haciendo la "famosa" gira de la costa, que es agotadora. Pero esta es la primera vez acá haciendo 6 funciones por semana.

¿Qué te parece la recepción del espectáculo, ya que hay muchas más obras?

- Hay muchos espectáculos, nos están acompañando muy bien. No te voy a decir "estamos agotando todas las noches" porque es mentira, ninguna obra está agotando entradas todas las noches; pero agotar ya es extraordinario y que vaya mucha gente es que te va muy bien. Entonces que tengamos la sala explotada de gente todas las noches ya esta, estamos bárbaros.

Están saliendo muy bien las funciones, el público sale feliz que es lo que más queremos, es un espectáculo que hicimos mucho que está muy probado y está muy armado, no es un espectáculo que armamos para temporada y ponerlo así nomás.

La gente que te conoce sabe el inconveniente con tu nombre anterior, para quien no te conoce les cuenta todavía el cambio. ¿Qué paso?.

- No te lo voy a contar como en el show porque quiero que vengan a ver el show. El nombre que yo utilizaba antes es una marca registrada de un heredero de un escritor de libros y un día me llegó una carta diciéndome que no me podía llamar más así, tuvimos un encuentro judicial y se llegó a un acuerdo donde yo dejé de llamarme así y ellos pagaron todos los gastos (muy resumido).

Siempre te vemos de muy buen humor en las redes ¿hay algo que te detone y te ponga de mal humor?

- Si obvio. Yo soy una persona re normal, ando con cara de culo todo el día. Lo que pasa es que cuando prendo la cámara procuro no estar de mal humor, pero si hay cosas que me detonan mucho y lo estoy viendo mucho acá en Mar del Plata. Me estoy enojando mucho y es con los conductores que no dejan cruzar a los peatones, ¡real eh! me detona mucho.

Te podría decir también el hambre en el mundo, las injusticias y bla bla bla, pero que no dejen cruzar a los peatones me saca y me peleo mucho, puteo mucho. El otro día puteé a uno y era Cristian Sancho, y tenemos muy buena onda, él no es que no me dejó cruzar, si me dejó cruzar, pero yo ya estaba del orto entonces me tocaron bocina yo fue como: "daleee la concha de tu madre".

Fue así como enojado, y al toque me grita: "Rada". Me doy vuelta y era Cristian Sancho con el que tengo la mejor, se fue y le mandé un mensaje diciendo: "Uy Cris, perdoname. Hace 10 minutos que quería cruzar y no me dejaban cruzar, fuiste vos el que me dejaste cruzar y te puteé a vos". Pero bueno si hermoso, increíble la cantidad de tiempo que me quedo en la esquina para poder cruzar yo y mucha gente mayor, gente en muleta, en silla de ruedas, embarazada... un desastre.

¿Te gustaría volver a un programa de televisión y tener un programa propio?

- Si, a mí la tele me gusta, la pasé muy bien conduciendo, entiendo también que fue el tiempo justo que tenía que hacerlo, más tiempo no lo podía haber hecho Hago un montón de cosas. Entonces más tiempo no lo podía hacer y sin lugar a dudas volvería hacer tele, seria con otro tipo de programa, no con un programa de juegos. Me gustaría hacer algo más personal, que me guste más a mí y que me represente más. No sé si tengo lugar en la tele, para eso tampoco me estoy volviendo loco porque tengo un montón de proyectos que si les estoy poniendo mucha más cabeza que volver a la tele o no.

Ahora se viene Tronchatoro de Matilda ¿Cómo vienes encarando eso?

- Súper bien, es un mega desafío, estoy en temporada ya estudiando letra porque canta mucho. Tengo un traje muy pesado y son muchas horas de maquillaje por función. La verdad es que va a ser un desafío y también interpretar a Matilda que es un personaje icónico tanto del cine como de la comedia musical entonces estoy muy embalado y muy contento con eso, va a ser un año de muchos desafíos.

El estreno Del Reino, que es en marzo, estoy con mucha ansiedad a ver qué es lo que pasa, qué es lo que ven porque es un personaje totalmente diferente a lo que yo hago, estoy haciendo un drama oscurísimo. El Reino segunda temporada donde hago dupla con Joaquín Furriel en esa serie increíble.

¿Tenés algún otro proyecto aparte de Matilda y El Reino 2?

- Esto es lo único que te puedo decir. Es un titular, se estrena una sitcom a nivel mundial en Disney donde soy parte. Yo creo que se va a estrenar "Canelones", que es la serie que grabamos con Darío Barassi, Verónica Llinás, Cesar Bordón...Es una miniserie, un libro de Hernán Casciari. Hago gira en Europa nuevamente. Una gira bastante intensa: septiembre, octubre y estreno nuevo espectáculo, pero más para fin de año; termino la temporada acá y tengo una última fecha en Punta del Este

y ya me vuelvo a Buenos Aires a meterme con todo lo de Matilda que arranca los ensayos en abril y en marzo. Seguramente me iré de vacaciones algún lado con mi hija después de la temporada.

¿Cómo llevas trabajar con tantos niños en Matilda?

-Bien, me llevo muy bien con los niños y niñas, va a estar bueno porque yo voy a ser la mala de todos ellos.

¿Dónde estás con la obra "Revuelto"?

- De martes a domingo estoy en el teatro Lido en Mar del plata con Revuelto, mega espectáculo de comedia donde mezclo la comedia, la música y la magia, con banda en vivo que va musicalizando todas las partes del espectáculo, los espero ahí en el teatro Lido. Venden entradas en boletería o Plateanet y seguro que la van a pasar muy, pero muy bien.

¿Cuál fue la última película y la última serie que viste?

-La última película fue Matilda, el musical que está en Netflix y la última serie que creo que es la mejor serie que vi y fue la última es "Severance", serie que está en Apple TV que espero que tenga segunda temporada porque aún estoy nervioso.