“Soy trabajadora sexual”: la hija de Charlie Sheen blanqueó que encontró su trabajo ideal

Durante toda su vida, Samantha Sheen nació rodeada de millones de dólares, escándalos y cámaras de televisión. Ella es la hija de Charlie Sheen y de Denise Richards, una de las parejas más icónicas de los 2000 y vivió rodeada de lujos. Pero, a los 19 años, quiso comenzar a armar su propio camino artístico. Y no, no eligió ni la industria televisiva, ni el modelaje, ni los trabajos como actriz en cine. Nada de eso. La joven decidió incursionar en el trabajo sexual.

Por ello, la hija del protagonista de Two and a Half Men decidió comenzar a vender contenido sexual. En TikTok, la joven contó: “No soy una estrella del porno y no tengo encuentros con gente. No me grabo teniendo sexo. Yo no hago eso”. Y aclaró que sus desnudos son “muy cuidados” ya que no muestra completamente su cuerpo.

En ese sentido, aclaró: “La única razón por la que dije que soy una trabajadora sexual es porque mi principal fuente de ingresos proviene de mi OnlyFans. Y si las personas investigaran, se darían cuenta de que existen múltiples formas de trabajo sexual”. Y a esa llamativa frase, le sumó: “He estado haciendo esto durante casi un año entero y me encanta mi trabajo. No hay absolutamente nada ni nadie que pueda decir algo para hacerme querer conseguir un trabajo diferente en este momento”.

En ese punto, Sami explicó: “Sé que probablemente estén pensando: ‘¿Cómo diablos sos una trabajadora sexual si mantenés tus pechos censurados?’ Pero confía en mí, tengo mis formas. Solo quiero esperar hasta estar totalmente a gusto con todo lo que muestro. Será una gran revelación cuando todo luzca grande y hermoso”. Luego al ser criticada en redes, Samantha lanzó: “Amo mi trabajo y no hay nada que alguien pueda decirme que me haga desear conseguir un trabajo diferente. No sé por qué la gente lo juzga tanto mientras que yo amo trabajar desde casa, hablar con mis suscriptores, tengo mi propio horario, solo me hace muy feliz. Puedo pasar horas explicándome, pero no quiero ni tengo que hacerlo”.

Y finalizó: “Todos piensan que es solo para cosas obscenas, pero podés publicar lo que quieras allí. Solo estoy haciendo lo mío, viendo si a la gente le gusta o no. Simplemente me gusta el lado creativo y poder tomar mis propias decisiones y ser mi propia jefa”.

Claro que la fama que se ganó la joven pegó de lleno en el ego de su papá. En ese sentido, al ser consultado por E! News, Sheen declaró: “Esto no ocurrió bajo mi techo. Ahora tiene 18 años y vive con su madre. No apruebo esto, pero como no puedo evitarlo, le dije que mantenga la clase, la creatividad y que no sacrifique su integridad”.

En tanto, su madre, Denise Richards, famosa por haber sido tapa de Playboy en múltiples ocasiones, la apoya por completo y hasta abrió su propio perfil en OnlyFans. “Sami, siempre te apoyaré y siempre te respaldaré. Te quiero”, escribió la e xmodelo en Instagram. A modo de respuesta, Sami dijo en una entrevista: “Estoy súper agradecida, tengo una madre que me apoya”. De inmediato, Charlie dijo en una entrevista con US Weekly: “Ahora más que nunca, es esencial que Sami tenga un frente unido de padres en quienes confiar, mientras se embarca en esta nueva aventura. A partir de este momento, lo tendrá en abundancia”.