“Soy tu verdadero papá”: el día que un hombre se presentó ante Natalia Oreiro y le reclamó su identidad

Natalia Oreiro lo recuerda como uno de los peores momentos mediáticos que le tocó vivir. "Tenía 17 cuando un señor....", dice, con el seño fruncido y en tono seria. Hace memoria, piensa y sigue: "Yo estaba rodando en Canal 9 una novela y a veces iba a almorzar a un barcito (El Timón, que estaba en el barrio porteño de Palermo) que estaba al frente". Su relato nos remonta a 1996, cuando protagonizaba la novela 90-60-90 Modelos, una de las ficciones más recordadas de su juventud.

En ese momento, una joven Natalia Oreiro debió enfrentar que un matrimonio de uruguayos le hicieran un reclamo, que terminó siendo falso, por su identidad. "Un señor se me acercó y me dijo: ´¿me puedo sentar?´. Y claro, yo acostumbrada a que la gente te saluda, le dije: ´sí´. Y empezó a sacar un montón de documentos que yo no sabía ni lo que me estaba mostrando, que decían mi nombre, y me dijo: ´Bueno, yo soy tu padre´".

Aquella supuesta revelación representa uno de los recuerdos más dolorosos en la vida de la actriz debido a que la pareja, como era costumbre en aquella época, recorrió todos los programas de televisión, precisamente los de chimentos, afirmando ser los verdaderos padres de la cantante, a pesar de que la primera muestra de ADN había dado negativo. "Me contó una historia, que eran uruguayos....", detalló Oreiro, en diálogo con La Caja Negra.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La artista recordó que el matrimonio le había contado que "su hija había nacida muerta y que ellos sentían" que se trataba de ella. "Le dije: ´mirá, yo no tengo dudas de mi identidad. Entiendo tu pérdida y tu búsqueda, voy a ayudarte a que continúes el camino. ¿Qué necesitas?", contó. La respuesta del hombre fue simple: "¡Una prueba de ADN!". Natalia accedió y a espaldas de sus padres se sometió a una primera prueba que dio negativo.

Según contó, aquel resultado descolocó a estas personas a tal punto que fueron a los medios a decir que el estudio estaba fraguado. "Yo, para no molestar a mis padres, me hice un estudio siendo menor de un primer estudio que dio negativo, un hisopado. Y claro, cuando dio negativo ellos lo tomaron muy mal. Los agarró un abogado y los llevó a lo de Chiche Gelblung", explicó, siempre manteniendo el semblante serio.

Afortunadamente, los verdaderos padres de la actriz no se enojaron con ella y la entendieron. Incluso, colaboraron con la causa y los tres se hicieron más estudios: todos dieron negativos. "Me llaman y me dicen: ´prendé la tele, poné Canal 9´. Y ellos estaban en vivo diciendo que eran mis padres. Y mi papá, que eran viajante, que iba al interior del Uruguay, no sé porqué estaba viendo el programa en el momento", reveló.

Y continuó: "Y bueno, hablando, les expliqué....y bueno, dos estudios más de ADN que también dieron negativo y el 99,9% con mis padres. Eso me acercó mucho también al Teatro por la Identidad. Tuvo cosas buenas, digamos. Uno puedo resignificar las situaciones difíciles y llevarlas ahí".

Durante la entrevista de más de una hora, Oreiro definió a la Argentina como su lugar en el mundo y sentenció: "Mi lugar está acá. en el río de la Plata te diría porque ese corazón uruguayo lo tengo muy presente, pero mi casa es Argentina. Soy feliz acá, con todo el caos "Yo viví el desarraigo desde muy chiquita. Mi padre se quedó sin trabajo a los 6 años y nos fuimos a probar suerte a Málaga. Eso me marcó mucho, porque si bien es una cultura cercana, nunca sos de ahí".