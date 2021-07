"Soy un padre feliz": nació Ohara, la hija del periodista Pablo Duggan y su esposa Karen

"Soy un padre feliz. Mi hija y su madre están muy bien. Gracias a todos por los buenos deseos". Con estas palabras a través de Twitter, el periodista Pablo Duggan reveló su flamante paternidad.

La niña, fruto de su relación con Karen Martínez, fue bautizada como Ohara, un nombre de origen japonés. Según reveló el feliz papá, nació a las 10 de la mañana del miércoles, en el Sanatorio de La Trinidad, de Palermo, y pesó 3,100 gramos.

"Creo que mañana va a ser el mejor día de mi vida. Felicidad para todos a pesar de los momentos duros que se viven", había anticipado el periodista en Twitter en la noche del martes, cuando ya comenzaba el trabajo de parto.

Coincidentemente, el noviazgo entre Pablo y Karen comenzó un 30 de junio hace tres años. "La primera vez que salimos fue en el partido de Argentina-Francia, un sábado a la mañana, y después nos fuimos a almorzar. Ella no estaba muy convencida de salir conmigo, pero la convencí", recordó Duggan, en diálogo con Teleshow. El partido de fútbol al que hace referencia fue el que dejó a Argentina fuera del mundial de Rusia.

Poco tiempo después, la pareja comenzó a convivir en Tigre junto a sus mascotas. Y, finalmente, contrajeron matrimonio el 14 de diciembre de 2020, luego de posponer la boda -originalmente pensada para abril de ese año- a causa de la pandemia de coronavirus.

"Somos muy felices. Yo estoy muy feliz de haberla conocido, me cambió la vida", aseguró el periodista sobre Karen. "Tal vez hace unos años no tenía claro que me iba a casar ni que tampoco iba a vivir en pareja. La verdad es que la conocí a ella y descubrí un mundo que no conocía, maravilloso".

Luego de la boda, la pareja fue entrevistada por Ángel De Brito en Los Ángeles de la Mañana. "No sé cómo hace para aguantarme, yo soy insoportable", reveló Duggan, quien, sin embargo, apuntó que la convivencia en cuarentena fue intachable.