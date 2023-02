"Soy un poco tóxica": el reclamo oculto de Cami Homs a De Paul antes de su viaje a Madrid

“Las mujeres ya no lloran, las mujeres te recuerdan tus deudas con ositos”. Camila Homs, de nuevo soltera tras su separación del empresario Charly Benvenuto, tuvo lo que aparentó ser un fin de semana tranquilo, de descanso y de disfrutar de la compañía de sus hijos y tomar sol frente a la pileta.

Lo más extravagante que había hecho fue probar por primera vez tereré desde el balcón de su departamento en Puerto Madero, Ciudad de Buenos Aires. Pero, en la golden hour, para la sorpresa de todos los medios, subió una foto en sus historias de Instagram en la que de su cara de juicio, destacaba un sticker con un palito para su ex y padre de sus hijos, Rodrigo de Paul, que tenía la frase que rimaba con la versión de la canción de Shakira y Bizarrap.

En pose de "El pensador", la modelo no quiere dejar nunca nada a la imaginación. Ella juega directa, frontal y no se retracta. Sus seguidores no tardaron en suponer que el deportista se atrasó con el depósito de la cuota alimentaria o algunos de los otros ítems del acuerdo que habían hecho el año pasado.

Cabe recordar que tiene un pacto millonario con su ex de 30 mil dólares por mes (que representa el 10% del sueldo neto del futbolista) como cuota alimentaria, dos departamentos y una suite en un hotel, viajes pagos para llevar a los hijos de ambos a España con 700 euros para gastar por día, dos autos y una cuenta con 150 mil dólares.

Todo esto a cambio de una cierta condición claves que debe cumplir ella para poder tener todos los lujos que acordaron por la separación: viajar cada 45 días a Madrid o a la ciudad en la que se encuentre De Paul trabajando. Pero esto no fue todo, ya que el ex futbolista de Racing le entregó un departamento en el edificio SLS de Puerto Madero, una suite en el hotel que tiene ese mismo complejo de edificios y un departamento en el edificio Lumiere a su ex pareja.

Además, la modelo recibió una Land Rover en España y otro vehículo de la misma marca en Argentina y 150 mil dólares en una cuenta. Pero existieron varias condiciones clave en el acuerdo que debían cumplir no solo De Paul, sino también la propia Camila para sostener el acuerdo millonario con De Paul. Por ejemplo, si la modelo no cumple con lo pactado de llevarle a los chicos al jugador cada 45 días a Madrid o a la ciudad en donde él se encuentre jugando, el trato volvería para atrás y tendrían que iniciar una nueva negociación. Pero esto no es todo, ya que Camila pidió viajar junto a sus hijos y no ser un tercero el que los acompañe fuera del país.

Días atrás, el periodista Juan Etchegoyen detalló que el futbolista habría discutido con Tini por el viaje que Camila hará a España: “A tu ex no la quiero en Madrid”, le dijo la artista al futbolista. Además, el periodista señaló que habría sido Tini quien le pidió a De Paul que Camila no viaje al Mundial de Qatar. “Esta versión tan potente no me sorprende, que quieren que les diga, yo te conté ya que Tini nunca quiso que Camila viaje al Mundial y por eso no viajó”, opinó Etchegoyen.

El mes pasado se habló de que Camila adelantaba a febrero el viaje que tenía pactado para marzo, sin embargo, hasta el momento, eso quedó descartado. La modelo ya se estuvo preparando para viajar junto a sus dos retoños, Francesca y Bautista. Pasó por la peluquería para reinventarse y renovar su look con flequillo y un nuevo color de pelo "rubio nacarado", además de algunos retoques estéticos en la cara para tener la mayor plenitud estética posible, de acuerdo a lo que se pudo ver en su Instagram.

Hay grandes expectativas sobre esta reunión porque fueron 12 años de relación, pero según había anticipado la abogada de De Paul, Mariana Gallego, es De Paul quien no quiere ver a su ex. Es que en el medio de lo que parecía un impasse está vigente todavía la denuncia penal que le hizo el jugador a la modelo por denuncias y amenazas en su contra y hacia su actual pareja, Tini Stoessel, luego de que la rubia dijera cosas como: “Te juro no me conoces y tampoco conocés a la gente que me rodea, asique cerrá bien el ort..”.

La separación fue un tanto forzada porque los medios empezaron a especular con los rumores de infidelidad y ocurría mientras Homs estaba por dar a luz su segundo hijo con De Paul, si bien la relación con la cantante se oficializó en abril del 2022. En entrevista para Socios del Espectáculo, la modelo reconoció cómo vive: “Soy súper posesiva, si esto es mío, es mío, no lo mires, no lo toques, no nada. Es una línea fina, la verdad que soy un poco tóxica”.