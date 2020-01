Spinetta cumpliría 70 años y los spinetteanos celebran el aniversario con un hermoso disco nuevo y un festival en su honor

Hoy es el Día Nacional del Músico. ¿Por qué? Porque hoy Luis Alberto Spinetta cumpliría 70 años. Y en estos días, Spinetta no dejó de generar noticias. Buenas noticias. La primera, la más importante, es la aparición de un disco nuevo con siete canciones inéditas, el primero desde Los amigo (2015). Se llama Ya no mires atrás y es de una belleza conmovedora. Se trata de canciones que Spinetta grabó en parte con los músicos de Un mañana ( Claudio Cardone en teclados; Nerina Nicotra en bajo; Sergio Verdinelli en batería) a los que se suman el Mono Fontana y Alejandro Franov, y los hijos músicos de Luis, Dante y Valentino. Quedó afuera una versión de "Bagualerita" muy diferente a la incluida en Los Amigo, porque los hijos de Spinetta querían que el disco tuvieran sólo canciones completamente inéditas. La tapa del disco es un dibujo digital del propio Luis, sobre el cual trabajó el diseñador Alejandro Ros.

Son siete temas, alrededor de media hora de música, un tamaño más parecido al de un LP que al de los CDs. Estaban en una carpeta llamada "Folder" que halló Catarina en el escritorio de la computadora de su padre, una carpeta que tenía un disco prácticamente terminado. Los músicos que acompañaban a Luis, así como Mariano López, que estuvo a cargo de la consola, recordaban las circunstancias de la grabación y sabían por lo tanto cómo llevar el disco a buen puerto desde la producción. Hace falta escucharlo más de una vez para escribir un comentario más concienzudo: quién esto escribe está conmovido y seguramente emprenderá esa tarea hoy mismo y en los próximos días. Permítanme decir que lo hallado es un discazo. Para los spinetteanos más acérrimos, uno de los temas no es del todo desconocido: se trata de "Nueva luna, mundo arjo", de la época de Spinetta Jade, que Luis solía tocar en vivo pero que jamás había incluido en un disco

Pero además, los hijos de Spinetta anunciaron que tienen y que planean editar en breve dos temas inéditos de Almendra; un concierto inédito de Invisible y el concierto completo de Luis en el Colón.

La música sigue apareciendo, como así también Spinetta sigue inspirando a artistas de todo el mundo: en su reciente disco Music to be Murdered By, el rappero Eminem utiliza la grabación de "Ámame Peteribí" para grabarle encima la letra de "Stepdad", es decir que combina el amor por el árbol con el odio por su padrastro.¿Cómo llegó Eminem a Pescado Rabioso? Quién sabe. Lo que sí, no es el primer rappero que lo samplea: ya lo había hecho A Tribe Called Quest con "Ruido de magia", de Invisible.

Revelación: la historia del tema inédito de Spinetta en homenaje al Che Guevara

Hoy, a su vez, Spinetta será evocado por cuarto año consecutivo por músicos que lo acompañaron, en el festival El Marcapiel, a celebrarse en el Centro Cultural Konex a partir de las 19. El festival será dirigido por Javier Malosetti y estarán presentes Guillermo Arrom, Fabiana Cantilo, Daniel Colombres, Baltasar Comotto, Juan Del Barrio, Emilio Del Guercio, Dhani Ferrón, Rodolfo García, Celsa Mel Gowland, León Gieco, Daniel Rawsi, Machi Rufino, Leo Sujatovich y Los Tipitos.

Hasta Google se acordó de Luis en este aniversario: el motor de búsqueda le regaló su Doodle del día.