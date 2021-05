Spoiler alert: la mamá de la hija de Luismi lo aniquiló tras el último capítulo de la serie por sus "mentiras"

En el último capítulo de la serie de Luis Miguel que se estrenó ayer se puede ver parte de la relación conflictiva que tuvo el cantante con su primogénita, Michelle. A lo largo de la hora que dura el episodio se mostró cómo en diferentes etapas de su vida, Luis Miguel tuvo acercamientos y alejamientos con su hija.

Recordemos que el propio Luis Miguel es productor ejecutivo de la serie y nada de lo que se pone en pantalla no cuenta con su aprobación lo que en su entorno ya empezó a generar molestias debido a que consideran que solamente se muestra la visión del cantante o la forma de hacerlo quedar bien en la mayoría de las situaciones de tensión.

Y esto se vio nuevamente anoche cuando la madre de Michelle, la también cantante, Stephanie Salas, le dedicó un posteo en Instagram. Se vienen spoilers, así que si no lo viste abrí Neftlix, dale play y después seguí leyendo.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En uno de los momentos de la emisión, Luis Miguel tiene que grabar el videoclip del tema Ayer del disco Aries y por esas casualidades termina por pedirle a la madre de su hija que la deje pasar el fin de semana con él. En el medio el caos que significó para el cantante tener que estar con su hija tanto tiempo, la serie muestra cómo la perdió en el set luego de tener sexo con una de las productoras.

Pero hubo un momento en el que la pequeña Michelle le pidió a su padre que le leyera un cuento. Mientras Luis Miguel buscaba uno de los libros que tenía su hermano Sergio, su hija agarró uno de una caja de recuerdos que tenía el menor de los Gallego Basteri debajo de su cama. Se trataba de una versión de Pinocho, pero en italiano.

Ahí es cuando Luismi le cuenta que ese libro era el que le leía su madre, Marcela Basterí, le dice que ella hablaba varios idiomas, entre ellos italiano, y por eso que el libro estaba en ese idioma.

Las tiernas postales y las pocas escenas en las que muestran sus traspiés a la hora de intentar ejercer su rol paterno indignaron a la madre de Michelle, quien no dudó en liquidarlo en las redes sociales: “Mejor cuéntame uno de Pinocho ó Meglio raccontarmi una storia su Pinocchi". Cabe recordar que Pinocho es un personaje de Disney que cuando decía una mentira le crecía la nariz.

"Oigan, hoy por fin pude pude ver la segunda temporada de Luismi. Y todo súper padre, actuaciones, caracterización, vestuario, etc. Pero me quedé pensando y, ¿para cuándo la serie de Stephanie Salas y todas esas mujeres que tienen que lidiar con ser madres solteras?”, escribió el usuario @juanperaltamakeup, según retomó Stephanie en sus stories. “Que no se puede ir 11 años y después regresar. La historia de Michelle y cómo fue ver a su papá de lejos. Again (de nuevo), que padre que Luis Mi contó su versión, que padre que retomó la relación con su hija, pero siento que las historias de esas mujeres no las vemos tanto en pantalla y contadas con justicia, sin hacerlas víctimas o las ‘abnegadas’”.