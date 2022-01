Spoiler alert: se filtró el final de "Sex & The City" tras las denuncias por abuso sexual contra "Big"

Después de doce años de espera, los fans de Sex & The City celebraron el regreso de la serie, que por una cuestión de derechos pasó a llamarse "Just like that". Pese al golpe que significó la ausencia de Kim Cattrall (que supo condimentar la tira con su picante papel interpretación de Samantha Jones), la mini serie de HBO se convirtió en uno de los éxitos del 2021; lo que animó a los productores a comenzar a trabajar en una posible segunda temporada que, al día de hoy, estaría suspendida.

Sin embargo, las dos denuncias por abuso sexual contra Chris Noth (quien interpreta a Mr. Big, el esposo de Carrie) generaron el repudio de muchos de los fans e incluso el de las protagonistas de la serie, quienes apoyaron a las denunciantes y las acompañaron con un duro comunicado de prensa ni bien se hicieron públicos sus testimonios. "Nos entristece profundamente escuchar las acusaciones contra Chris North. Apoyamos a las mujeres que se han presentado y han compartido sus dolorosas experiencias. Sabemos que debe ser algo muy difícil de hacer y las felicitamos por ello", firmaron Parker y sus compañeras, Cynthia Nixon y Kristin Davis.

Las denuncias fueron publicadas por el medio de comunicación The Hollywood Reporter pocas semanas después del estreno de la serie, que sigue online en la plataforma de streaming paga de HBO. La primera, quien cambió su nombre a Zoe para preservar su identidad, es una mujer de 40 años que aseguró haber sido agredida sexualmente por el actor en el año 2004, cuando ella tenía 22 años y trabajaba como recepcionista en una empresa que representaba artistas, entre ellos el propio North.

Según el testimonio de Zoe, luego de un coqueteo a través de mensajes de texto, se encontraron en el departamento del actor, quien no aceptó el "no" y abusó sexualmente de ella. El ataque fue tal, que debió ir a un hospital por los dolores que sentía en su cuerpo. La otra denunciante utilizó el pseudónimo de Lily y tiene 31 años en la actualidad. La mujer conoció a Noth, cuando el actor estaba en pareja con Tara Wilson, mientras trabajaba como moza en un club nocturno de Nueva York en el año 2015. Él la invitó a cenar a un restaurante italiano y luego se habría repetido la misma situación que sufrió Zoe: regresaron al departamento del actor, no aceptó el "no" y abusó de ella.

"Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace treinta años o hace treinta días. El 'no' siempre significa 'no'; esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados. Es difícil no cuestionar el momento en el que salieron estas historias. No sé con certeza por qué están surgiendo ahora, pero sí sé esto: no agredí a estas mujeres", fue la defensa que esgrimió Noth.

Lo cierto es que ambas denuncias generaron malestar y tiñeron el regreso de la serie que, pese a las especulaciones, ya tenía pautado que el personaje moriría en el primer capítulo. Sin embargo (y aquí el spoiler alert), los productores tenían pensado que regresara para el quinto y último capítulo de la temporada, que estará disponible a partir el próximo tres de febrero. Para quienes sí vieron los capítulos anteriores, Carrie aún no definió en dónde esparcirá las cenizas de su difunto marido.

Según consigna la prensa estadounidense, finalmente la escritora decidirá en el último capítulo que el lugar sea nada más y nada menos que París, la ciudad en la que décadas atrás sellaron su reconciliación. Los productores tenían pensado que el actor realizara un cameo para despedirse "desde el más allá" de su mujer. Sin embargo, luego de las denuncias, los fans sólo podrán ver a Carrie despidiendo a Big. "Definitivamente la muerte del personaje permitió continuar con la serie sin modificaciones después de las denuncias. Lo cierto es que Noth ya no participará de ningún cameo, ni escena en el futuro; en caso de avanzar con una segunda temporada", advirtieron.