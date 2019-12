Spoiler ATAV: Bruno tiene otro hijo, la doble traición a Trauman y una muerte que sacudirá todo

Faltan sólo 19 días para que los fans de Argentina, tierra de amor y venganza vean el esperado final de la tira de Pol-Ka. Los últimos capítulos se cargan de energía, en especial porque comienzan a resolverse las historias de todos y cada uno de los personajes. La doble venganza contra Samuel Trauman, el nuevo hijo de Bruno y la muerte que sacudirá todo. Ojo, te lo avisamos: es un spoiler completo de lo que se verá el lunes por la televisión, con algunos detalles más que no vas a poder creer.

Bruno tiene otro hijo: ¿es de Francesca o de Lucía?

En el próximo capítulo, se terminará de una vez por todas el cruel triángulo amoroso de Bruno (Albert Baró), Lucía (Delfina Chaves) y Francesca (Malena Sánchez). Frente a la obvia evidencia de que el catalán sigue enamorado de su primer amor, será Francesca quien dará un "paso al costado" y se lo dejará muy en claro a los tortolitos.

La decisión sorprenderá a Bruno, pese a que él mismo ya se había prometido a si mismo resolver la situación. Lo que todavía nadie sabe es que (spoiler bomba) en los próximos capítulos se enterará de que Lucía espera su segundo hijo.

La doble traición a Trauman

Después de la arremetida de las chicas del burdel, Trauman toma la decisión de realizar un remate y venderlas a todas, inclusive a su mujer, Ivonne, y su hija, Carmen. Su objetivo es que terminen en burdeles de la Patagonia. Ante esta situación, la banda decide aliarse con Alfreda, quien lo tiene en la mira tras el fallido casamiento entre su hijo y Carmen.

El plan no resultará y habrá un tiroteo importante con los matones del proxeneta en el que morirá nada más y nada menos que Alí. En tanto, Francesca y Gallo.

ATAV: las trampitas en las grabaciones para bajar los costos y cuánto sale cada capítulo

Pocos fans saben que la novela Argentina, tierra de amor y venganza fue un proyecto que comenzó en el año 2015. Por ese entonces, los guionistas trabajaban en una tira “de época”, que ni siquiera tenía título. “Le decíamos 'la del barco'”, reconoció Carolina Aguirre, quien junto a Leandro Calderone escribió todos los capítulos.

El libró llegó a las manos de Adrián Suar. “Estaba fascinado y quería producirla. Pero era muy cara para ese entonces”, reconoció Aguirre. Después de mucho pensarlo, en PolKa elaboraron un plan para poder bajar los costos de producción y que “la del barco” llegara a la pantalla, aunque bajo el título de ATAV.

De acuerdo a lo que pudo confirmar BigBang, cuando en diciembre del 2018 comenzaron las grabaciones, el promedio del costo de cada capítulo ascendía a los dos millones de pesos. Una cifra no menor si se tiene en cuenta que la tira lleva más de 160 emisiones al aire y que en el medio el país sufrió una fuerte devaluación que incrementó significativamente los costos en dólares.

Para poder hacer viable el proyecto, Suar decidió realizar una fuerte inversión inicial y creó el “mini barrio de la década del 40” emplazado en los estudios Baires de Don Torcuato. En efecto, los directores tuvieron que ingeniárselas para que la audiencia no reparara que sólo se reconstruyeron dos cuadras en las que suceden la mayoría de las escenas de exteriores.

Pronto aparecieron otras complicaciones, como las del elenco, que debía representar la ola inmigratoria de la época. Otra de las trabas que presentó el primer capítulo, en el que algunos de los personajes principales viajan de España a Buenos Aires, fue la recreación del barco, que requirió de una inversión importante en materia tecnológica.

No podemos hacer ni una escena en calle, que es lo más barato siempre, porque no tenés en Buenos Aires una calle que esté preservada"

“ No podíamos hacerla con todos actores de acá y que ninguno fuera extranjero de verdad. Sin los cromas, sin recrear el puerto; sin recrear Buenos Aires en esa época. No podemos hacer ni una escena en calle, que es lo más barato siempre, porque no tenés en Buenos Aires una calle que esté preservada y sea de esa época”, reconoció Aguirre.

El equipo de exteriores comenzó a trabajar entonces en posibles locaciones y encontraron algunas en San Telmo y otras en San Antonio de Areco. “Para darle más normalidad a la escena necesitás un extra, por ejemplo, que cruce la calle; porque sino queda la calle vacía y rara. A ese actor hay que llevarlo a vestuario, maquillaje”.

A eso se le suman locaciones obligadas como las del hospital (si los fans prestan atención se van a dar cuenta que todos estuvieron internados en la misma habitación) o la escuela de esgrima en la que se encontraron por primera vez Torcuato y Bruno (la misma en la que Aldo se batió a duelo por el honor de su hermana Anna).

“ Hay que tener en cuenta el trabajo que genera cada vez que les pido una locación específica, como una escuela de esgrima o el hospital. Todas tienen que ser de 1938 -año en el que comenzó la historia, ahora van por el cuarenta tras el salto temporal-. Realmente es muy difícil”.

Tampoco se podía trasladar a un miembro del elenco a San Antonio de Areco cada vez que en el guión tenía que actuar una escena en la calle, por fuera del reducido circuito de los estudios. Ese fue el motivo por el cual Suar les exigió a sus guionistas que escribieran sesenta cuarenta antes de comenzar a rodar, algo inusual.

“ Fue la única forma que nosotros encontramos de que fuera producible. Teníamos que escribir muchos capítulos y podían abrir muchos libros. Se grababa una escena del 32, una escena del primero. De esa manera, podíamos juntar las cosas e ir un día entero a Areco y grabar las escenas de calle de varios capítulos”.

Otro de los detalles que no pasó inadvertido por los fans fue que, por ejemplo, Lucía usa el mismo par de aros desde el comienzo de la segunda temporada. Y, pese a ser la mujer de un millonario, tenía sólo dos abrigos. Lo mismo sucede con el personaje de Alicia, quien siempre luce las mismas joyas.

Cómo sigue y cuándo termina ATAV