SPOILER ATAV | El encuentro de Bruno con Lidia y la estrategia de Lucía para hundir a Torcuato

¡Llega uno de los momentos más esperados por los seguidores de Argentina, tierra de amor y venganza! Después de muchos idas y vueltas, Bruno (Albert Baró) finalmente podrá hablar con Lidia (Minerva Casero), quien todavía no recuerda por qué estuvo dos años en coma. Qué se dirán y el plan de Lucía (Delfina Chaves) para hundir por completo a su marido, Torcuato Ferreyra (Benjamín Vicuña).

Seguro de que la vida de Lidia corre peligro, Gallo logra convencer a Libertad de trasladarla en secreto a la vieja casona de los Morel, hoy en manos de "la banda". Será en el cuarto de Lucía que Bruno y Lidia finalmente se reencontrarán después de dos años. " Nos vimos el otro día cuando despertaste en el hospital con Lucía", le recuerda el catalán. Lidia, todavía aturdida, reconoce: "Pensé que era otra persona".

Pero eso no es todo. Si bien Lidia no recuerda que quien le disparó fue en realidad Torcuato, tampoco tiene en claro que el catalán no es el actor contratado por su cuñado para enamorarla y acorralar así a su enemigo. "Pensé que tenía otra cara", advierte Lidia, para sorpresa y desorientación de Gallo, Libertad y el propio Bruno. En efecto, sólo ella sabe que antes de que Ferreyra intentara asesinarla mantenía un affaire secreto con un falso productor teatral que se hacía pasar por "Bruno".

Mientras tanto, Lucía y Torcuato mantienen una fuerte discusión. "Lo extrañás, ¿no? No podés vivir sin él", le espeta el millonario a su mujer. Cansada por los constantes maltratos de su marido, la mayor de las Morel decide revelar en su columna que fue él quien ejecutó a Lisandro y no el imprentero al que el millonario acusa. Esto dará pie a un nuevo acercamiento entre Bruno y Lucía.

En tanto, la vida de Raquel corre peligro. Acorralado por todas las pruebas que lo señalan como el secuestrador de Alenka, Salaberry vuelve a golpear a la polaca. La pronta intervención de Aldo no hace más que complicar el cuadro y el subcomisario amenaza con dispararle a su mujer.

En el conventillo las aguas tampoco están tranquilas. Anna, que todavía sufre por no poder acercarse a su hijo Isaac, es víctima de un nuevo ataque de Sara. Decidida a impedir el vínculo con la madre biológica, la mujer de Lowenstein llamó al padre del nene de dos años, quien pensaba que había muerto.