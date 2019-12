Spoiler ATAV: Mercedes Funes anticipó cómo será el sorprendente final de Alicia Ferreyra

Argentina, Tierra de Amor y Venganza (ATAV) comenzó con la cuenta regresiva para despedirse por este año de la pantalla chica y su final es una de las incógnitas que desvelan a muchos argentinos. Luego de varias filtraciones y guiños de los protagonistas, la actriz Mercedes Funes (Alicia Ferreyra) contó algunos detalles de cómo terminará su personaje.

“Me quedé muy contenta con el final de Alicia y la gente se va a sorprender muchísimo con el final de ATAV y en lo particular con cómo termina Alicia”, adelantó, contó en declaraciones a Radio de la Ciudad. Y agregó: “El final es fascinante, un festín. De ahora en más no pueden perderse ni medio capítulo de lo que falta. Todo lo que parece que va hacia un lugar lógico, puede no ir hacia allá”.

Funes, que en la novela tiene el papel de la villana, aprovechó el fin de las grabaciones de ATAV para irse de Luna de Miel luego de haberse casado a principio de mes.

Por otra parte, la actriz analizó el lugar que cumplió su personaje, la hermana de Torcuato Ferreyra (Benjamín Vicuña), en la trama de la ficción. “Alicia no es ninguna estúpida, pero a veces juega a hacerse la tonta. Al menos en esa época las mujeres tenían esas herramientas, de hacerse las tontas para conseguir lo que buscaban. Antes había algo que era cuanto más modosita más fácil, Alicia jugaba todos los juegos de la época, muchos que yo repudio”, consideró.

“Yo la metí en todos esos juegos a Alicia, en ese machismo acérrimo. Incluso Alicia, sin Torcuato, buscó su propio masculino. Y cuando volvió Torcuato fue de nuevo una débil”, repasó Funes.

Por último, Mercedes reflexionó sobre el éxito de ATAV. “Todos los personajes son complejos y tienen su propio universo, esa es la clave de la novela. De hecho, eso hace que la gente empatice con diferentes personajes en diferentes momentos. En general, la gente compró algunas de las propuestas bastante osadas de la producción, como lo de los hermanos medio incestuosos, que es muy jugado. A través de las redes, la gente también se expresó y los productores escucharon”, analizó.