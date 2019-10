SPOILER ATAV: "Yoyi", la hija de Guillermo Francella, se suma al elenco con un romance inesperado

Con un elenco de grandes actrices y actores, Argentina, tierra de amor y venganza está muy cerca de sumar a un nuevo personaje. La tira de El Trece que protagoniza Eugenia “China” Suárez y que es furor tanto en redes como en rating está en su segunda etapa y ahora se especula con que una joven actriz se sume pronto al elenco.

Se trata, ni más ni menos, que de Johanna "Yoyi" Francella, la hija del reconocido actor Guillermo Francella, que está muy cerca de sumarse a ATAV, según contó la periodista de espectáculos Pilar Schmidth. La joven tiene 25 años y está dando los primeros pasos en el difícil mundo de la actuación.

Su desembarco, lógicamente, podría traer cambios inesperados en la serie que cautiva a miles de televidentes todas las noches. Francella, que ya tuvo algunos papeles en El Trece, interpretará el personaje de Malena, una fotógrafa que trabaja en el mismo diario en el que escribe Lucía (el personaje interpretado por Delfina Chaves). Spoiler alert: se especula con que podría tener un romance con Gallo, interpretado por Matías Mayer.

La hija de Guillermo Francella tuvo su debut actoral tiempo atrás, también en la pantalla de El Trece, con la tira “Noche y día”. Ahora, si bien no hubo mayores novedades, se sabe que la joven actriz se sumará a ATAV, que es sin dudas la serie del momento. Con 25 años, “Yoyi” Francella también es furor en las redes, con 152 mil seguidores en Instagram.

Pero como no podía ser de otra manera, el desembarco de “Yoyi” también provocó polémica. El periodista Ángel de Brito dijo en Twitter que “Guillermo Francella debería estar”. “Polka no recurrió a lo que hacía siempre de meter una semana a una gran figura tipo Guillermo Francella o Oscar Martínez”, escribió.

Pero a esa declaración se le sumó otro episodio. La actriz Dorys Del Valle salió a cuestionar no sólo la tira, sino que hasta le apuntó al nombre. Dijo que “Argentina, tierra de amor y venganza” no le parecía para nada “correcto”. “Me hace mal el nombre de la novela, porque la Argentina no es una tierra de venganza. A mí no me gusta que nadie toque a la Argentina. En este país hay mucha gente noble y muy solidaria, así que no me hables de venganza”.

Como no podía ser de otra manera, miles de usuarios salieron a criticar a Dorys Del Valle por sus declaraciones, aunque ella no le importó y siguió adelante con sus críticas: “¡Soy hija de inmigrantes, mi mamá vivió esa época y en la novela sólo cuentan la parte mala!”, se quejó la actriz, que culminó la polémica: “Hay gente con mucha pobreza y a la vez con mucha dignidad”.