SPOILER | Cómo termina Vikingos y todo sobre el spin off "Valhalla", que se centrará en los herederos de Rollo

Siete años atrás, pocos apostaron al ambicioso proyecto que el canal History Channel lanzaba al mercado: una serie abocada a contar la historia de los vikingos, con Ragnar Lodbrok -uno de los reyes escandinavos más conocidos del Siglo VIII- como protagonista y disparador. El éxito fue tal que pronto se sumó Netflix a la producción, lo que permitió un desarrollo más profundo de la historia que llegará este año a su fin. El segundo tramo de la sexta y última temporada de Vikings -tal su nombre original- llegará a la plataforma de streaming el 4 de diciembre de este año. Pero los fans tienen un motivo adicional para celebrar: los productores de la serie ya trabajan en un spin off que se llamará Valhalla, el mítico salón en el que los guerreros selectos pasaban la eternidad junto al dios Odin.

1. Spoiler alert: cuándo termina Vikingos, qué muertos regresarán para cerrar la serie y el anticipo del "fin de la era Ragnar"

El último capítulo de la primera parte de la sexta temporada dejó a los fans con una gran intriga: ¿es posible que Ivar (Alex Hogh) haya asesinado en batalla a su hermano Bjorn (Alexander Ludwig)? Mucho se especuló sobre la posibilidad de que el personaje interpretado por Ludwig haya llegado al final de su historia. Sin embargo, el propio creador de la serie anticipó que habrá muchas sorpresas y arengó las teorías que aseguraban que, en realidad, la imagen del asesinato no fue otra cosa que una visión en la que se confirmaba la victoria del hijo menor de Ragnar y la conquista final de Kattegat.

"Bueno, no está muerto.¿Lo está? Está muy, muy, muy malherido. No puedo decir mucho, pero lo que puedo decir es que el próximo episodio es extraordinario y que varias cosas que creían que eran verdad, al final no resultan del todo ciertas", anticipó el guionista de la siere, Michael Hirst. El trailer con el anticipo de la "sexta temporada ve" confirma los dichos del creador de la serie. En el mismo, se ve cómo Hvitsärk (Marco Ilsø) -tercer hijo de Ragnar- le advierte a su hermano y aliado: "Te lo dije Ivar, no lo podés matar". "Es imposible", le responde "el deshuesado". Frente a ellos: una colosal armada que todo indica sería dirigida por Bjorn.

El actor que interpreta al primogénito de Ragnar también se refirió sobre el futuro de su personaje en la recta final de la serie: "Nadie se lo esperaba, por eso creo que es un giro genial. Es algo que charlamos con Michael de muchas maneras y le dije que quería que Bjorn fuera apuñalado en manos de alguien como Ivar. Si no era por Ivar, entonces habría sido por sus propias manos o en algo tan trágico que la audiencia pudiera empatizar de alguna manera. Porque lo obvio es que Bjorn logre derrotar a su hermano con grandeza. Es lo que todo el mundo quiere".

Leé también | La historia de Rollo, el falso hermano de Ragnar Lodbrok que conquistó Francia

El guionista también aportó algunas pistas. "Lo único que les puedo advertir es que Bjorn no se irá sin peliar. Independientemente de que esté vivo o no, van a ver una nueva versión de alguna manera". Y, al parecer, no será el único: de acuerdo a los creadores de la serie, serán muchos los personajes que regresen "de alguna forma a la tira". ¿Será Lagherta (Katheryn Winnick)? ¿El propio Ragnar? ¿Qué sucederá con Floki (Gustaf Skarsgård)?

"Todas las historias tendrán su cierre", anticipó Hirst. ¿Cuándo se emitirán los últimos diez capítulos de la serie? Si todo sale bien, el viernes cuatro de diciembre estarán cargados a Netflix. En efecto, el elenco ya regresó a Irlanda, país en el que graban la serie, para retomar el rodaje final.

2. Valhalla, el spin off que se centrará en los herederos de Rollo

En paralelo con las grabaciones del final de Vikingos, los productores de la serie ya armaron un nuevo equipo para darle continuidad a la historia de los guerreros nórdicos. El spin off se llama Valhalla y avanzará cien años en la historia. "Viajaremos al 1066 y contaremos la invasión de Inglaterra por un descendiente de Rollo", anticipó el guionista. Se trata, sin ir más lejos, del gran Rey William, conocido como "el Conquistador". La trama también relatará las historias de Leif Erikson, Freydis, Harald Harada; entre otros.

Dado el giro temporal, es poco probable el regreso de los actores del reparto original de Vikingos; aunque todavía no descartan posibles apariciones especiales. "Algunas caras familiares podrán verse, no lo descartamos".

3. Los vikingos recargados

"Uno de los grandes problemas que se enfrentarán es la cristianización del mundo pagano. Vamos a ver ejércitos cristianos vikingos luchando contra ejércitos paganos vikingos, lo que nos resulta realmente interesante", desarrolló el guionista.

La serie tendrá al menos 24 capítulos y también será transmitida por Netflix. Se espera que llegue recién para finales del 2021. "Valhalla promete ser todo lo que los fanáticos adoran de Vikingos. Acción contundente e imparable, basada en ricos personajes y narraciones dramáticas que iluminan la familia, la lealtad y el poder", anticipó Channing Dungey, ejecutivo de la plataforma de streaming.