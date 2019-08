Spoiler del siglo de Atav: la verdad del hijo de Lucía y por qué no va a ver a Bruno por dos años

Alerta spoiler absoluta. Si sos fanático de Argentina, tierra de amor y venganza y te estás preguntando cómo va a afectar el salto temporal de dos años a la pareja de Delfina Chaves (Lucía) y Albert Baró (Bruno), acá tenemos la respuesta. La historia de Pedrito, el tan esperado hijo de Brunia.

Tal como anticipó BigBang, a finales de mes la novela dará un giro de 180 grados, en un intento por mantener la atención de sus seguidores. La trama pasará a transcurrir en 1940 y, cuando eso suceda, aparecerán nuevos personajes; uno de los cuales ya es furor en las redes sociales. Se trata de Pedro, el hijo de Lucía Morel.

Pero, ¿quién es el verdadero padre? ¿Cómo reaccionará Bruno? ¿Estarán juntos durante los dos años del salto temporal? A continuación, vamos a revelarte cada uno de estos interrogantes. Eso sí, volvemos a insistir: es un spoileo importantísimo.

Poco se sabe de lo que sucederá en líneas generales con los personajes. “Cada una de las tramas personales llegará a una instancia decisiva antes del salto temporal. Cuando la historia se retome, estarán parados en un lugar diferente desde el cual se relanzará cada uno de sus conflictos, aunque dentro de una misma línea”, precisó a BigBang uno de los guionistas de ATAV, Leandro Calderone.

De acuerdo a lo que pudo saber BigBang, Lucía y Bruno volverán a mantener un encuentro íntimo en los próximos capítulos. Alejada de su marido, Torcuato Ferreyra (Benjamín Vicuña), la protagonista de la serie se permitirá vivir un breve período de tranquilidad con su verdadero amor.

Pero, como sucede en todas las novelas, el sueño de muchos de los seguidores no durará mucho. Antes del salto temporal, el personaje de Bruno irá injustamente preso, producto de la contraofensiva que lleva adelante Ferreyra. Poco se sabe del motivo por el cual Lucía no lo visitó durante dos años en la cárcel, pero el catalán no la olvidará.

De hecho, le escribirá cada día una carta, acumulando un total de 730 esquelas. Pero Lucía sólo responderá a la última. Al salir en libertad, Bruno se enterará por el diario que su gran amor fue madre. Una foto de ella con Torcuato en El Espejo le romperá el corazón. En efecto, dará por sentado que Pedrito es, en realidad, hijo de su mayor enemigo.

Y ese será el nuevo disparador para la tortuosa historia de amor entre Lucía y Bruno. Por qué ella no lo visitó en la cárcel, cómo y cuándo se enterará él que en realidad Pedro es su hijo y qué será del matrimonio de Lucía con Torcuato serán las incógnitas a revelar en la denominada “segunda temporada” de ATAV.