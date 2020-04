SPOILER | El final secreto de Vikingos y las "pistas" que sembraron sus protagonistas: ¿quién será el heredero de Ragnar?

Los fanáticos de Vikingos saben que tendrán que esperar al menos hasta diciembre de este año para poder ver la segunda parte de la sexta y última temporada de la serie del History Channel. Las grabaciones culminaron en 2019 y, al momento, los últimos diez capítulos se encuentran en la etapa de posproducción (sí, el final no se posterga por el coronavirus). Qué se sabe hasta ahora, las pistas que dio el elenco y la gran pregunta que todos se hacen: cuál de los cuatro hijos de Ragnar Lodbrok se ungirá como el heredero del famoso rey guerrero.

La serie, escrita por el guionista Michael Hirst, se inspiró en las sagas de Lodbrok y luego, en sus últimas dos temporadas, abordó el desarrollo histórico de al menos cinco de sus hijos. En efecto, la tira muestra cómo Bjorn, Ubbe, Hvitserk, Sigurd e Ivar se disputaron la fama de su padre con campañas y conquistas propias. Alianzas quebradizas y la participación de un sinfín de personajes históricos culminaron con la posible muerte de Bjorn en manos de su hermano menor, Ivar, conocido como "el deshuesado".

No son pocos los fans de la serie los que volcaron sus propias teorías con respecto a quién será ungido como el heredero el rey vikingo. Muchas de las fichas están puestas en el personaje de Hvitserk, quien pese a ser el más volátil de todos, fue quien cumplió la profecía de asesinar a Lagherta para vengar la muerte de su madre. "Es un personaje que atraviesa por muchas facetas. En un principio, se lo muestra como el más tranquilo y hasta pasa desapercibido. Pero hay toda una oscuridad que se va a desarrollar a lo largo de las últimas temporadas que lo presenta, tal vez, como el más astuto de todos", sostuvo en una entrevista el guionista.

"La última temporada va a cambiar por completo el relato de la serie. Hvitserk comienza en los primeros episodios con mucha bronca y la vuelca en sí mismo. Pero después empieza a transitar un sendero distinto, el de convertirse en un verdadero vikingo. Es una transformación asombrosa", resaltó el actor que encarga al personaje, Marco Ilsoe.

Otros, en cambio, sostienen que el final perfecto lo tiene a Bjorn como protagonista. El primogénito de Ragnar y Lagherta (en la ficción, dado que su verdadera madre fue la reina Aslaug) es el candidato de aquellos que apuestan por un final "feliz", en especial después del asesinato de la guerrera.

El último capítulo de la primera parte de la sexta temporada dejó a los fans con una gran intriga: ¿es posible que Ivar (Alex Hogh) haya asesinado en batalla a su hermano Bjorn (Alexander Ludwig)? Mucho se especuló sobre la posibilidad de que el personaje interpretado por Ludwig haya llegado al final de su historia. Sin embargo, el propio creador de la serie anticipó que habrá muchas sorpresas y arengó las teorías que aseguraban que, en realidad, la imagen del asesinato no fue otra cosa que una visión en la que se confirmaba la victoria del hijo menor de Ragnar y la conquista final de Kattegat.

"Bueno, no está muerto.¿Lo está? Está muy, muy, muy malherido. No puedo decir mucho, pero lo que puedo decir es que el próximo episodio es extraordinario y que varias cosas que creían que eran verdad, al final no resultan del todo ciertas", anticipó el guionista. El trailer con el anticipo de la "sexta temporada ve" confirma los dichos del creador de la serie. En el mismo, se ve cómo Hvitsärk (Ilsø) -tercer hijo de Ragnar- le advierte a su hermano y aliado: "Te lo dije Ivar, no lo podés matar". "Es imposible", le responde "el deshuesado". Frente a ellos: una colosal armada que todo indica sería dirigida por Bjorn.

El actor que interpreta al primogénito de Ragnar también se refirió sobre el futuro de su personaje en la recta final de la serie: "Nadie se lo esperaba, por eso creo que es un giro genial. Es algo que charlamos con Michael de muchas maneras y le dije que quería que Bjorn fuera apuñalado en manos de alguien como Ivar. Si no era por Ivar, entonces habría sido por sus propias manos o en algo tan trágico que la audiencia pudiera empatizar de alguna manera. Porque lo obvio es que Bjorn logre derrotar a su hermano con grandeza. Es lo que todo el mundo quiere".

El guionista también aportó algunas pistas. "Lo único que les puedo advertir es que Bjorn no se irá sin pelear. Independientemente de que esté vivo o no, van a ver una nueva versión de alguna manera". Y, al parecer, no será el único: de acuerdo a los creadores de la serie, serán muchos los personajes que regresen "de alguna forma a la tira". ¿Será Lagherta (Katheryn Winnick)? ¿El propio Ragnar? ¿Qué sucederá con Floki (Gustaf Skarsgård)? "Todas las historias tendrán su cierre", anticipó Hirst.

Georgia Hirst no es un mimbro más del elenco. La actriz de 25 años interpreta a Torvi y es la hija de Michael Hirst. En una entrevista que tuvo lugar cuando se grababa la segunda parte de la sexta temporada, la joven reconoció que el final dejará un sabor amargo.

"Creo que los fans van a estar decepcionados", reconoció la hija del productor. "No existe ninguna forma de terminar la serie y que los fans estén completamente satisfechos. Los fans siempre van a estar disconformes porque se termina. Es lo que pasa con muchas series", sumó, al tiempo que reconoció: "Creo que va a generar un mix de emociones para todos. Cada uno tendrá una reacción diferente, pero de todos modos estoy conforme con el modo en el que se termina la historia".

En el final de la primera parte de la sexta temporada, el personaje de Torvi se ve afectado por la muerte de Lagherta. Empoderada, parte junto a su nuevo marido, Ubbe, rumbo a Islandia en busca de Floki y del nuevo mundo (el continente Americano). Lejos del reino de Kattegat -en donde Bjorn enfrenta al ejército ruso liderado por su hermano menor, Ivar-, la actriz dio a luz a su cuarto hijo y sobrevivió al parto. Nada indica que su personaje podría morir, pero tampoco se descarta.

"Antes de empezar a grabar la sexta temporada tuve una visión y se la comenté a mi padre (guionista de la serie). Soñé que mi personaje moría y que mis hijos comían su cadáver para poder sobrevivir. Me parece que es la forma más pacífica y grande de morir en esta serie. Pero mi padre no estuvo tan seguro", reconoció.

Lo que sí se sabe es que morirán muchos de los miembros del elenco. Sin ir más lejos, en la primera parte de la última temporada los fans ya debieron despedirse de Lagherta (Katheryn Winnick), de White Hair (Kieran O’Reilly) y de Hali (Ryan Henson), el hijo mayor de Bjorn y Torvi. "Fue muy difícil escribir las muertes de los personajes, porque uno desarrolla una suerte de cariño. No sólo con la trama, sino también con los actores", advirtió el guionista.

¿Un buen dato? "Es probable que muchos de los personajes más queridos de la serie regresen de alguna manera para le final", sostuvo. Eso sí, teniendo en cuenta el arco narrativo de la serie, es probable que se trate de metáforas y no de la participación concreta del personaje, tal como sucedió con Ragnar en el capítulo del velorio de Lagherta.