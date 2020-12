Spoiler Vikingos: todos los secretos de la temporada final y por dónde la podés ver

De granjero a saqueador en ocasiones. De servir a convertirse en Jarl y después en Rey. Sin lugar a dudas, Ragnar Lothbrok o Lodbrok fue el gran protagonista de la serie Vikings, la cual llegará a su fin con el estreno de la segunda parte de la temporada número seis.

La segunda mitad de la que será la última temporada de la serie que le dio vida a Björn, Sigurd,, Hvitsärk, , Ivar el Deshuesado y Ubbe, los hijos de Ragnar, se estrenará el 30 de diciembre en Amazon Prime, pero solo en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania Austria e Irlanda.

En el caso de América Latina, Fox anunció una maratón de los 10 episodios que tendrá esta segunda parte para ese mismo 30 de diciembre, la cual se podrá ver por Fox Premium Series a las 12 pm en Argentina. Mientras que al día siguiente, el jueves 31 de diciembre, el final estará disponible en Netflix.

Según trascendió, los títulos de los últimos diez últimos capítulos de “Vikings” son los siguientes: Kings of Kings; All Change; The Signal; Lost Souls; All at Sea; The Final Straw; The Raft of Meduda; It’s Only Magic; The Lord Giveth y The Last Act.

Creada, escrita y producida por Michael Hirst, la primera parte de esta última temporada concluyó con una brutal batalla entre los Rus, con Ivar y Hvitserk de su lado, y los vikingos, liderados por Björn "Ironside" y Harald. La misma terminó con el primogénito de Ragnar caído en batalla y al borde de la muerte.

En los últimos capítulos, el conflicto entre rus y vikingos llegará a su fin con graves consecuencias, Al mismo tiempo, esta última entrega de la ficción mostrará el desenlace de Ubbe en Islandia, quien está decidido a encontrar a Flóki y a cumplir el sueño de su padre.

Con respecto a Ubbe, la primera parte de la sexta temporada los mostró entusiasmado con la posibilidad de navegar hacia el oeste para descubrir nuevas y muy prometedores tierras. En Inglaterra, en tanto, los vikingos ya establecieron su asentamientos e invadieron la mayor parte del país, excepto Wessex, manteniendo al rey de la región, Alfred "el Grande", como el único gobernante sajón que aún desafía el completo dominio vikingo.

De esta manera, la serie se encamina para que Ivar se enfrente una vez más, y por última vez, al rey que conoció cuando apenas era un niño, poco antes del fallecimiento de Ragnar Lothbrok. "En un sentido global, sabía hacia dónde me dirigía en última instancia. Y fue muy satisfactorio, en cierto modo, cuando llegamos a lo que tenía que ser la última temporada", reveló días atrás Hirst, el creador de la serie.

Y agregó: "También sentí que había dicho todo lo que tenía que decir sobre los vikingos, ¿sabes? Empecé y estaba fascinado por su cultura y creencias, y quería acabar con todos estos prejuicios y clichés sobre ellos. Y entonces me enamoré de estos personajes principales. A menudo, mis días y mis noches durante siete años estuvieron llenas de vikingos. Ya sabes, escribía hasta las 12 de la noche, viajaba a Irlanda cada semana...".

Para el productor, llegó el momento de concluir la saga que comenzó contando la historia de Ragnar (Travis Fimmel) y Lagertha (Katheryn Winnick) y que finalizará con el relato de los hijos del famoso vikingo. "Tuve que dar a estas diversas historias una conclusión satisfactoria, una conclusión que no engañara de ninguna manera. Y sentí que si podía llegar a finales que fueran satisfactorios y se sintieran justificados, entonces la audiencia con suerte sentiría lo mismo porque amo mucho a estos personajes y fueron muy importantes para mí", concluyó Michael Hirst.

Vikings estará disponible al completo en HBO y Netflix, mientras que en Amazon Prime solo estarán las tres primeras temporadas. Para aquellos fanáticos de las costumbres nórdicas, llegará "Vikings: Valhalla", una serie spin-off, que se estrenará en 2021 o 2022.