Stefi Roitman contra el Clan Montaner: todas las veces que la boqueó y después reculó

Como si fuera un cuento, el pasado sábado 8 de enero se casaron Stefi Roitman y Ricky Montaner, a la cual asistieron más de 400 invitados. La ceremonia tuvo lugar en Exaltación de la Cruz, a 82 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y muchos famosos dieron el presente. Sin embargo, la mala relación con su suegra Marlene Rodríguez Miranda habría dinamitado la relación con su ¿ex? marido. Ni siquiera el pedido de paz de Ricardo Montaner sirvió para calmar las peleas. Los rumores aseguran que los cruces con su suegra fueron incontables. Primero fue el tema del vestido blanco que Marlene uso para la boda de Ricky. Luego se sumaron más problemas.

"Más allá del casamiento, a mí me cuentan que en la relación de Stefi y Marlene hay tensión. Alguien me decía que en un momento de la fiesta, Stefi dijo: 'Hasta acá también me tengo que bancar este tipo de cosas, hasta en mi boda", consignó el periodista Juan Etchegoyen.

Atentos a la repercusión mediática, el clan Montaner decidió activar una red de amor familiar y fue la propia Marlene la que dio el primer paso. La mamá de Evaluna, compartió en su cuenta de Instagram una foto de la pareja durante su casamiento. "Qué imagen hermosa esa. Cada minuto fue fuera de lo normal. Dios, la familia, los amigos, la belleza, la creación, el trabajo en equipo, la música, el amor. Dios es sobreabundante. Los Montaner en manada", señalo la mujer de Ricardo en el posteo. A lo que Roitman respondió "No paro de sonreír viendo cada videíto o foto. Qué sueño más hermoso. Los amo mucho", redactó Roitman, que decidió apaciguar las aguas.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Pero las idas y vueltas siguieron en redes sociales entre Marlene y Stefi. Llegó la luna de miel y el posteo de la actriz en Twitter con una fuerte frase que los seguidores no dudaron en adjudicársela a la mujer de la familia Montaner. “A veces tenemos que agradecer a Dios por lo que no pasó. Las mujeres más fuertes son las que se ayudan entre sí”, escribió la mediática al llegar a Ezeiza, sin Ricky, desde México.

La publicación generó un gran revuelo entre los usuarios en las redes sociales, como si esto fuera poco, a diferencia de Camilo y Evaluna, Ricky y Stefi viven separados del resto. “Ella vive en Estados Unidos con Ricky, solos, no viven con la familia de Ricardo..... sí llamó la atención que haya llegado sola después de la luna de miel”, comentó un periodista.

El que también apareció en escena fue el padre de familia, Ricardo. Que quiso un poco protagonismo en la pelea cibernética que venían teniendo su esposa y su nuera: "Yo pensaba que la tontería y el chisme era para pasquines. ¿Alimentan la tontería? Stef es una hija entrañable y Marlene una madre amorosa y dedicada a hacer que nuestra familia sea mejor cada día", publicó en su Twitter personal.

Y agregó en declaraciones Urbana Play: "Ya me parece demasiado, no sé cuan interesante es. La gente debe estar harta de leer tanta falacia, se dicen cosas que no son verdad. No no me puedo llevar mejor con la familia de mi marido”

Luego Stefi recalculó. Se puso en modo pacifica y realizó un emotivo posteo sobre su primer mes de casados con Ricky. Stefi se sacó una selfie en el auto y mostró en primer plano su anillo de casada. "Buenos días. Ocho de febrero. Un mes", posteó.

Pero los rumores de separación siguieron creciendo. Y en la noche del domingo, la influencer, quien la tiene clarísima a la hora de usar las redes sociales, sin etiquetar ni mencionar a nadie, lanzó un picante mensaje a través de Twitter: “Prefiero ser una buenuda (buena y boluda) aunque a veces por eso me sienta una flor de pelotuda. ¿Y vos?”. Ante este posteo de la rubia, sus seguidores comenzaron a pedirle respuestas, ya que la afirmación de la rubia deja entrever que la relación ya no está como antes. Sin embargo, el silencio aún sigue presente, ya que nunca aclaró para quien era ese mensaje ni por qué lo puso.



Otra incógnita en el Clan Montaner: ¿Se casaron realmente? ¿Y la libreta roja?

"Nunca vimos la libreta la roja de casamiento", dijeron varios periodistas, tras el casamiento de Ricky y Stefi. Tras esa frase una tormenta se desato en la familiar Montaner. Maite Peñoñori, periodista de espectáculos confirmó en Intrusos, que no se habían casado legalmente en nuestro país: "El 27 de diciembre solicitaron en Estados Unidos el formulario para su unión, pero aún no están casados. Tiene un mes para llevar los papeles correspondientes con la firma de un juez y eso todavía no lo hicieron".

La abogada Ana Rosenfeld, especialista en divorcios , le dijo a BigBang sobre los beneficios de casarse en Estados Unidos: “Los prenupciales en nuestro país no son los de Hollywood. En un prenupcial americano podes redactar cláusulas que en la Argentina no se podría, por ejemplo una suma de dinero si tu marido te engaña o dinero por cada año de matrimonio”.

Y siguió: “Lo que se pacta en Argentina tiene que ver más con lo ético y moral, que con los bienes. Por eso es entendible que para ambos sea mejor casarse legalmente en EEUU”. También aseguró que por eso es más fácil ser abogada en EEUU que en nuestro país porque se trata de ejecutar lo que se pacta. "Estos chicos hicieron un casamiento para la prensa", comentó Rosenfeld.